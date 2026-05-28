Ucraina, Zelensky incontra delegazione Usa: i colloqui a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato la delegazione statunitense a Kiev, formata dal senatore Usa Richard Blumenthal e dal membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Jim Himes. “Ci troviamo in una situazione in cui la nostra gente non è al sicuro, i civili in primo luogo, a causa del grande deficit di missili antibalistici”, ha detto Zelensky, appellandosi al Congresso Usa per una fornitura di missili Patriot PAC-3 e ulteriori sistemi di difesa aerea. I delegati statunitensi, che a Kiev hanno indossato cravatte con i colori nazionali ucraini, hanno risposto con parole di supporto per l’Ucraina. “Abbiamo negoziato con l’amministrazione una legge sulle sanzioni molto forte, mirata ai principali acquirenti di petrolio e gas russi”, ha ribattuto Blumenthal, che poi ha ringraziato Zelensky: “L’Ucraina sta dando una lezione agli Stati Uniti”, ha affermato. Himes ha invece parlato di “avviare una partenership per la condivisione dei dati, per imparare ciò che voi avete imparato a un costo così alto”.