Iran, Trump sui colloqui con Teheran: “Intesa possibile se è buon accordo per gli Usa” – la diretta

In riferimento alla crisi sul fronte Iran, il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che “un paio di punti” sono ancora oggetto di discussione, ma le parti stanno facendo progressi nei colloqui di pace. Fonti interne affermano che l’accordo preliminare darebbe inizio ad altri 60 giorni di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Lo riportano i media statunitensi.

Guerra in Iran – La diretta Inizio diretta: 29/05/26 07:04 Fine diretta: 30/05/26 00:00