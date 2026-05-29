Iran, Trump sui colloqui con Teheran: “Intesa possibile se è buon accordo per gli Usa” – la diretta

In riferimento alla crisi sul fronte Iran, il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che “un paio di punti” sono ancora oggetto di discussione, ma le parti stanno facendo progressi nei colloqui di pace. Fonti interne affermano che l’accordo preliminare darebbe inizio ad altri 60 giorni di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Lo riportano i media statunitensi.
“C’è una finestra temporale molto ristretta per fare qualsiasi cosa che abbia a che fare con la guerra. Ma io non guardo a quella finestra. Io guardo al fatto che devo fare ciò che è giusto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox che andrà in onda nel fine settimana. Gli iraniani “sono astuti, ma alla fine abbiamo tutte le carte in regola perché li abbiamo sconfitti militarmente”, ha detto. “La loro Marina è completamente scomparsa, al 100%. La loro Aeronautica è completamente scomparsa, al 100%”, ha aggiunto.
Qualsiasi intesa con l’Iran dipenderà dal raggiungimento di un “buon accordo” per gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump in un’intervista a Fox che andrà in onda nel fine settimana. “Un accordo che non ci avrebbe portato vantaggi è la linea”, ha detto il tycoon, definendo gli iraniani “ottimi negoziatori”
Il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà il suo omologo pakistano a Washington, DC, mentre crescono le speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Il massimo diplomatico statunitense incontrerà oggi il vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano, Mohammad Ishaq Dar, presso il Dipartimento di Stato a Washington, DC, secondo il programma giornaliero pubblicato dal Dipartimento. Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediatore nei colloqui di pace tra Washington e Teheran, e alti funzionari pakistani hanno visitato l’Iran nei giorni scorsi. L’incontro è previsto per le 10:00 ora locale.
L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del dipartimento del Tesoro Usa annuncia nuove sanzioni contro “le vendite militari di petrolio dell’Iran”, un’attività che “consente al regime di finanziare la ricostituzione delle proprie forze armate e di continuare a rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti e i loro partner nella regione”. In una nota, il segretario del Tesoro Scott Bessent afferma che il dipartimento “continuerà ad accrescere la pressione sulle vendite di petrolio iraniano per privare il regime iraniano e le sue forze armate delle risorse finanziarie necessarie a minacciare gli alleati e i partner degli Stati Uniti in Medio Oriente”. Gli Stati Uniti, afferma Bessent, “non consentiranno al governo iraniano di incrementare le proprie entrate petrolifere allo scopo di ricostituire le proprie forze armate e capacità militari”.
Secondo quanto riportato ieri da Axios, i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d’intesa, tuttavia, il presidente Donald Trump non avrebbe ancora concesso la sua approvazione definitiva. “Il Presidente ha fatto sapere ai mediatori di volersi prendere un paio di giorni per rifletterci su”, ha affermato una delle fonti di Axios.