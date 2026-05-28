Iran, Usa colpiscono il sito militare di Bandar Abbas. I Pasdaran attaccano una base aerea americana – La diretta

La guerra in Iran sembra di nuovo lontana da una svolta. Dopo la smentita della Casa Bianca, che ha negato i contenuti della bozza di accordo trapelati ieri dai media orientali, l‘esercito Usa ha colpito il sito militare di Bandar Abbas, abbattendo quattro droni di Teheran. Per tutta risposta, i Guardiani della Rivoluzione hanno attaccato una base aerea americana nella stessa zona.

Solo ieri Donald Trump aveva detto che l’Iran “sta trattando allo stremo” e che non si potrà non arrivare a un accordo, vista anche l’economia a pezzi di Teheran.