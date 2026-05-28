Iran, Usa colpiscono il sito militare di Bandar Abbas. I Pasdaran attaccano una base aerea americana – La diretta

La guerra in Iran sembra di nuovo lontana da una svolta. Dopo la smentita della Casa Bianca, che ha negato i contenuti della bozza di accordo trapelati ieri dai media orientali, l‘esercito Usa ha colpito il sito militare di Bandar Abbas, abbattendo quattro droni di Teheran. Per tutta risposta, i Guardiani della Rivoluzione hanno attaccato una base aerea americana nella stessa zona.
Solo ieri Donald Trump aveva detto che l’Iran “sta trattando allo stremo” e che non si potrà non arrivare a un accordo, vista anche l’economia a pezzi di Teheran.
Un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti non significherebbe la fine della guerra. Lo ha dichiarato il parlamentare iraniano Kamran Ghazanfari, secondo cui Teheran non può fidarsi di un accordo con Washington. Ghazanfari ha anche messo in guardia contro un eccessivo ottimismo riguardo ai colloqui. Lo riporta Iran international.
L’Iran chiede la restituzione integrale di tutti i beni bloccati dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Ali Bagheri Kani, vicesegretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Ali Bagheri Kani ha affermato che i beni appartengono agli iraniani e devono essere restituiti “integralmente e senza condizioni”. Lo riporta Iran International.
Le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran spingono al rialzo il prezzo dei futures per giugno del gas all’hub di riferimento europeo, il Ttf di Amsterdam, attualmente in crescita del 2,34% con i contratti scambiati a 47,5 euro al megawattora.
Andamento in calo per le borse asiatiche in scia alle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. L’indice Nikkei a Tokyo cede attualmente lo 0,7%, in calo le cinesi con Shanghai a -0,21% e Shenzhen a -0,86%. Giù anche il Kospi di Seul (-1,91%) e l’Hang Seng di Hong Kong (-1,94%).
“Ci aspettavamo una firma dell’accordo ma finora non è successo. In questo momento, lo Stretto di Hormuz si trova in una strana situazione tra guerra e pace ed è nell’interesse di tutti che la libertà di navigazione sia rispettata, perché tutti stanno pagando un prezzo molto alto”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri informale a Cipro. “Da quanto ci dicono i partner regionali, sono molto vicini all’accordo” ma è una cosa che “sentiamo già da tempo. Il primo obiettivo è porre fine alla guerra, riaprire lo Stretto di Hormuz e poi negoziare su questioni delicate come il nucleare. E in questo ambito anche l’Europa può dare il suo contributo”, aggiunge Kallas sottolineando poi che “non è nell’interesse di nessuno che questa guerra continui”.
Il Kuwait ha dichiarato di essere stato oggetto di un attacco con missili e droni nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre il fragile cessate il fuoco tra Usa e Iran è stato nuovamente messo a dura prova dopo che Washington ha condotto attacchi contro l’Iran e Teheran ha affermato di aver risposto con un attacco a sua volta. L’annuncio è stato dato dalle forze armate kuwaitiane, senza fornire ulteriori dettagli su quale obiettivo fosse stato colpito. Il Kuwait è stato ripetutamente bersaglio di attacchi da parte dell’Iran e delle milizie sciite sostenute dall’Iran in Iraq durante la guerra. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quest’ultimo attacco.
I Pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una “base aerea statunitense” in risposta all’attacco di Washington contro una struttura militare iraniana nei pressi di Bandar Abbas. Lo riporta Al-Jazeera citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nella dichiarazione diffusa da Tasnim, ha definito la base aerea come “l’origine dell’aggressione statunitense” senza però specificarne l’ubicazione. I Pasdaran hanno inoltre affermato che “qualsiasi aggressione non resterà impunita”, aggiungendo che ulteriori azioni militari saranno oggetto di una risposta “più decisa”.
L’amministrazione statunitense di Trump ha imposto ulteriori sanzioni all’Iran, prendendo di mira questa volta l’Autorità dello Stretto del Golfo Persico, la neonata agenzia iraniana incaricata di controllare il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. La decisione, resa nota in anteprima dall’Associated Press, rappresenta l’ultimo tentativo di Washington di utilizzare la leva economica, oltre all’azione militare, per spingere la leadership iraniana a un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto. Le sanzioni sono state annunciate mercoledì sera, dopo che le forze statunitensi hanno effettuato attacchi contro una struttura militare iraniana, abbattendo droni d’attacco iraniani, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi.
L’agenzia di stampa iraniana Tasnim, citata da Al-Jazeera, riferisce che le forze navali iraniane hanno fermato quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz e di entrare nel Golfo Persico senza coordinarsi con le autorità di Teheran. Citando un ufficiale militare, Tasnim afferma che le navi avevano ricevuto un primo avvertimento dalle forze navali iraniane. Essendo l’avviso stato ignorato, sono stati sparati colpi di avvertimento verso le imbarcazioni, costrette a tornare indietro.
Le forze armate statunitensi hanno condotto nuovi attacchi contro una struttura militare iraniana e abbattuto quattro droni d’attacco iraniani. Lo riferiscono funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato. I quattro droni di Teheran, secondo quanto riferito, rappresentavano una minaccia nello Stretto di Hormuz, mentre la struttura militare colpita è una stazione di controllo a Bandar Abbas da cui stava per essere lanciato un quinto drone. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato che l’Iran stava “negoziando con le ultime forze a disposizione”.