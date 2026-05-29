Bloccati in grotta in Laos, il primo incontro coi soccorritori: le lacrime dei dispersi trovati vivi

Sono scoppiati in lacrime quando i soccorritori li hanno raggiunti i cinque trovati vivi dei sette dispersi in una grotta del Laos, nella provincia di Xaisomboun, vicina alla capitale Vientiane. I sette si erano inoltrati nella grotta il 19 maggio, ma un’inondazione ne aveva ostruito l’uscita. I soccorritori li hanno trovati seduti su una roccia in una camera angusta e parzialmente allagata, ma non sono ancora stati estratti. L’operazione è estremamente complessa a causa dei cunicoli troppo stretti e delle aree inondate. Altri due del gruppo sono ancora dispersi. “Non preoccupatevi mamma e papà. Sono ancora forte, sto bene. Domani sarò a casa. Vi voglio bene mamma e papà”, è il messaggio di uno dei dispersi registrato dai soccorritori.