Bloccati in una grotta in Laos, i soccorsi: le prime immagini dei dispersi ritrovati vivi

Erano seduti su una roccia al buio nella grotta in cui erano rimasti intrappolati per più di una settimana cinque delle sette persone disperse in Laos. Per raggiungerli, i soccorritori si sono immersi in sezioni subacquee della grotta. “Non siamo ancora in grado di estrarli a causa degli ostacoli presenti nelle zone strette e in alcune aree che richiedono l’immersione. Sono quindi necessarie misure speciali ed esperti per il soccorso e l’assistenza medica, al fine di garantire la massima sicurezza”, ha dichiarato il capo della missione di soccorso thailandese, Kengkaj Bongkawong. A proposito dei due ancora dispersi, il soccorritore informa: “Non sappiamo ancora in quale direzione dobbiamo dirigerci. Potrebbe essere necessario tracciare una mappa della grotta, come abbiamo già fatto”. Con Bongkawong nel momento del ritrovamento dei cinque, c’era anche Miiko Paasi, un istruttore sub finlandese che vive in Thailandia e che si è unito alle operazioni di ricerca in Laos. Paasi ha affermato in un post sui social media che i dispersi erano “in buona salute e di buon umore”, ma ha avvertito che l’estrazione non sarebbe stata facile. I sette dispersi sono abitanti di un villaggio in Laos, entrati nella grotta nella provincia di Xaisomboun il 19 maggio, ma sono rimasti bloccati a un’inondazione improvvisa ha impedito l’accesso all’anfratto.