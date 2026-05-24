Ucraina, Zelensky denuncia: "Mosca ha usato missile balistico ipersonico Oreshnik contro Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha utilizzato il potente missile balistico ipersonico Oreshnik in un attacco a Kiev, segnando il terzo utilizzo noto dell’arma in Ucraina. “Tre missili russi contro un impianto di approvvigionamento idrico hanno bruciato un mercato, decine di edifici residenziali, danneggiato diverse scuole: hanno lanciato il loro Oreshnik contro Bila Tserkva”, ha detto Zelensky. “Beh, è ​​davvero sbagliato. È importante che questo non rimanga senza conseguenze per la Russia”. La Russia ha colpito con il missile la città di Bila Tserkva nella regione di Kiev, ha detto Zelensky. La Russia ha attaccato Kiev con missili e droni durante la notte di domenica in un intenso assalto che ha scosso gli edifici nel centro della capitale ucraina, anche vicino agli uffici governativi, agli edifici residenziali e alle scuole. Secondo l’aeronautica ucraina, l’attacco combinato ha compreso 600 droni d’attacco e 90 missili lanciati dall’aria, dal mare e da terra.