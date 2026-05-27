Iran, i Pasdaran: “Improbabile la ripresa della guerra”. Israele conferma la morte del capo militare di Hamas – La diretta

Nonostante gli attacchi sferrati ieri dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz a scopo difensivo, la fase di mediazione tra Washington e Teheran continua. Sono gli stessi Guardiani della Rivoluzione iraniani a dire che “una ripresa della guerra è improbabile” a causa “della debolezza del nemico”.

Fuori dall’Iran, intanto, si inasprisce di nuovo la lotta tra Israele ed Hezbollah: i combattenti del Libano denunciano scontri a distanza ravvicinata con l’Idf a nord del fiume Litani, nel sud del Paese. Nel frattempo, da Tel Aviv il ministro della Difesa Israel Katz conferma l’uccisione del comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh: l’uomo sarebbe stato eliminato ieri durante un raid su Gaza.

מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.



בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.



התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.



התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026

Lo ha detto con un post sul suo account ufficiale X, in cui si legge che “Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno. A nome del Primo Ministro e a titolo personale, congratulazioni alle Idf e allo Shin Bet per la brillante operazione”.