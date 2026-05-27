Iran, i Pasdaran: “Improbabile la ripresa della guerra”. Israele conferma la morte del capo militare di Hamas – La diretta

Nonostante gli attacchi sferrati ieri dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz a scopo difensivo, la fase di mediazione tra Washington e Teheran continua. Sono gli stessi Guardiani della Rivoluzione iraniani a dire che “una ripresa della guerra è improbabile” a causa “della debolezza del nemico”.
Fuori dall’Iran, intanto, si inasprisce di nuovo la lotta tra Israele ed Hezbollah: i combattenti del Libano denunciano scontri a distanza ravvicinata con l’Idf a nord del fiume Litani, nel sud del Paese. Nel frattempo, da Tel Aviv il ministro della Difesa Israel Katz conferma l’uccisione del comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh: l’uomo sarebbe stato eliminato ieri durante un raid su Gaza.
מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026
בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.
התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.
התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7
Lo ha detto con un post sul suo account ufficiale X, in cui si legge che “Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno. A nome del Primo Ministro e a titolo personale, congratulazioni alle Idf e allo Shin Bet per la brillante operazione”.
Hamas ha confermato l’uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell’ala militare del gruppo, in un attacco israeliano. In una dichiarazione, il gruppo palestinese ha affermato che nel recente attacco israeliano, oltre a Muhammad Odeh, noto come Abu Amr, sono stati uccisi anche sua madre, sua moglie e tre figli. Lo riporta Bbc Persin. Secondo quanto riferito dagli ospedali locali, almeno altre 12 persone sono rimaste ferite nell’attacco di ieri contro un mercato. Oggi migliaia di persone si sono radunate per il funerale collettivo della famiglia di Odeh nella città di Gaza. I partecipanti al corteo funebre hanno coperto i quattro corpi con bandiere verdi di Hamas e hanno marciato da una moschea attraverso la città, intonando canti e sparando colpi in aria. Alcuni portavano cartelloni con l’immagine di Odeh su cui spiccava la scritta “uno dei capi di stato maggiore delle Brigate Qassam”, in riferimento all’ala militare di Hamas.
La Corea del Sud ha convocato l’ambasciatore iraniano per protestare contro l’attacco a una nave battente bandiera sudcoreana nello Stretto di Hormuz, dopo che gli investigatori hanno concluso che l’imbarcazione è stata probabilmente colpita da missili antinave di fabbricazione iraniana. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Il viceministro degli Esteri Park Yoon-joo ha dichiarato che le analisi tecniche hanno dimostrato che i due oggetti volanti non identificati che hanno colpito la HMM Namu il 4 maggio erano probabilmente missili antinave della serie Noor sviluppati dall’Iran. Secondo l’inchiesta governativa, la prima testata non è esplosa, mentre la seconda è detonata all’impatto. Park ha aggiunto che i missili sono utilizzati dalla marina iraniana, dalle Guardie Rivoluzionarie e da gruppi filo-iraniani.
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. L’esercito aveva emesso avvisi di evacuazione per la città di Nabatieh e cinque città e villaggi nel Libano meridionale. Lo riporta il Times of Israel precisando che i raid giungono in un contesto di recente intensificazione degli attacchi con droni di Hezbollah contro le truppe che operano in Libano e nelle comunità del nord di Israele.
Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno emesso avvisi di evacuazione per cinque città e villaggi nel Libano meridionale in vista di raid aerei contro le infrastrutture di Hezbollah. Ai residenti di Kfar Houneh, Aaramta, Mlikh, Jarjouaa e Houmin al-Fawqa è stato ordinato di evacuare ad almeno un chilometro di distanza. “Alla luce delle violazioni dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, le Idf sono costrette ad agire con la forza e non intendono nuocere a voi”, avverte il portavoce dell’esercito, colonnello Avichay Adraee. Lo riporta Times of Israel.
Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito, nelle ultime 24 ore, oltre 150 siti e militanti di Hezbollah nelle città libanesi di Tiro e Nabatieh, nonché nella valle della Beqaa, pubblicando filmati degli attacchi. Lo riporta il Times of Israel sottolineando che negli ultimi giorni, l’esercito ha emesso diversi avvisi di evacuazione per i residenti di diverse aree del Libano meridionale in vista di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, l’ultimo dei quali ha interessato Nabatieh nella giornata di oggi.
Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha affermato che l’attacco a una nave mercantile della compagnia HMM nello Stretto di Hormuz, avvenuto all’inizio di questo mese, ha probabilmente coinvolto un missile antinave iraniano. Lo riporta Iran International.
I contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti continuano. Lo ha riferito il vicesegretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Bagheri, come riporta Iran International. Bagheri ha aggiunto che la questione delle scorte di uranio arricchito dell’Iran non sono all’ordine del giorno dei negoziati. Lo riporta Iran International.
Hezbollah afferma che i suoi combattenti si sono scontrati con le forze dell’esercito di Israele in una città a nord del fiume Litani, nel sud del Libano, dopo che ieri l’esercito israeliano (Idf) aveva annunciato l’intensificazione delle incursioni di terra nel sud del Paese. In un comunicato, il gruppo armato sciita ha affermato che i suoi combattenti si sono scontrati “a distanza ravvicinata con le forze nemiche” nella città di Zawtar al-Sharqiyah. Lo riporta Al Jazeera. La città si trova al limite della ‘linea gialla’ dichiarata unilateralmente da Israele nel Libano meridionale, per delimitare il territorio occupato dai suoi soldati.
Secondo L’Orient Le Jour, si sentono rumori di combattimenti fino a Sidone. Citando fonti attendibili, la testata libanese riporta che Hezbollah sta conducendo attacchi ripetuti contro le forze israeliane a Zawtar al-Sharqiyeh utilizzando artiglieria, razzi e droni, e sta impedendo a un’altra forza israeliana di avanzare verso Yohmor al-Shaqif. Da parte sua, l’esercito di Israele ha colpito Zawtar al-Sharqiyeh, Yohmor al-Shaqif e Nabatieh al-Faouqa nella regione più volte nell’ultima ora.
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione del comandante militare di Hamas Mohammed Odeh in un raid a Gaza ieri. “Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno”, ha scritto Katz su X. “A nome del Primo Ministro e a titolo personale, congratulazioni alle Idf e allo Shin Bet per la brillante operazione”, ha aggiunto. E ancora: “Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, e così sarà: sono tutti condannati a morte, ovunque si trovino. Ci siamo impegnati affinché Hamas non governi Gaza né civilmente né militarmente, e così sarà”. “Inoltre, verrà attuato il piano di emigrazione volontaria da Gaza – tutto al momento giusto e nel modo giusto”, ha concluso. Odeh, nominato alla carica la scorsa settimana, era il successore di Izz al-Din al-Haddad, ucciso questo mese. Nelle scorse ore alcuni media palestinesi avevano riferito della morte di Odeh, dicendo che era stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. Ieri, in una dichiarazione congiunta, il premier Benjamin Netanyahu e il ministro Katz avevano sottolineato che Odeh era a capo dei servizi segreti di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. I familiari di un uomo di nome Mohammed Odeh hanno dichiarato che è stato ucciso nell’attacco, ma non hanno confermato che fosse il capo dell’ala militare. Hamas non ha rilasciato commenti. Almeno tre persone sono state uccise e 12 ferite nell’attacco di ieri, avvenuto alla vigilia dell’Eid al-Adha, un’importante festività musulmana.
“La situazione continua a essere una situazione di tensione. Continuiamo a dire che la soluzione deve essere una soluzione diplomatica, incoraggiamo tutti quanti e parlerò con il ministro degli Esteri di Israele per capire qual è la situazione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine degli Stati generali della previdenza dei liberi professionisti in corso a Roma. “Dobbiamo andare avanti per rinforzare la tregua e trovare un accordo tra Iran e Stati Uniti, perché altrimenti la situazione può solo peggiorare”, ha aggiunto il ministro, “sono preoccupato per Hormuz e per le conseguenze di tipo economico”.
La ripresa della guerra con gli Usa è improbabile. Lo ha detto Mohammad Akbarzadeh della Marina dei Guardiani della rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un “cimitero per gli aggressori”. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, citata da Al-Jazeera. “La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni”, ha detto Akbarzadeh, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim. “Non dubitate che trasformeremo la zona da Chabahar a Mahshahr in un cimitero per gli aggressori”, ha aggiunto, nominando località situate alle due estremità della lunga costa meridionale dell’Iran.