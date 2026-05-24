Iran, possibili nuovi colloqui il 5 giugno. Nell’accordo, impegno di Teheran a non realizzare l’arma nucleare – La diretta

Sono ore di attesa per il futuro del Medio Oriente e della guerra in Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che l’intesa è vicina e che lo Stretto di Hormuz verrà riaperto; ottimismo arriva anche dai mediatori pakistani. Il possibile accordo prevedrebbe anche 60 giorni di tregua in Libano, elemento su cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la propria preoccupazione.

Resta ancora il nodo nucleare, con i Pasdaran che ribadiscono: “L’Iran non ha assunto alcun impegno e la questione non è stata affatto discussa in questa fase”.