Ucraina, Zelensky visita i luoghi colpiti a Kiev: "La Russia attacca obiettivi civili"

Volodymyr Zelensky ha visitato i luoghi colpiti dal massiccio attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, causando almeno due morti e decine di feriti. Tra gli edifici danneggiati anche il Museo Nazionale Ucraino di Chernobyl e diverse abitazioni civili. “Si tratta di obiettivi civili: musei, scuole, semplici appartamenti”, ha dichiarato il presidente ucraino, definendo “folle” l’attacco contro il museo inaugurato appena un mese fa per il quarantesimo anniversario di Chernobyl. Secondo Kiev, la Russia avrebbe lanciato circa 600 droni e 90 missili, incluso il missile balistico ipersonico Oreshnik, usato per la terza volta dall’inizio della guerra. Mosca ha confermato l’utilizzo del missile, sostenendo però di aver colpito infrastrutture militari ucraine in risposta agli attacchi di Kiev sul territorio russo.