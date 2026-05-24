Pakistan, bomba esplode vicino a un treno: muoiono 23 persone

Pakistan sconvolto da un attentato terroristico. Mentre un treno passeggeri attraversava la città di Quetta, nel sud-ovest del Paese, un kamikaze ha fatto esplodere un veicolo imbottito di esplosivo nei pressi di una linea ferroviaria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone oltre 70, secondo quanto riferito dalle autorità. La forza dell’esplosione ha causato il ribaltamento e l’incendio di due vagoni del treno, sollevando in aria un denso fumo nero. L’attacco è avvenuto in una zona dove solitamente sono di stanza le forze di sicurezza; l’esplosione ha danneggiato gravemente diversi edifici vicini e distrutto più di una dozzina di veicoli parcheggiati lungo la strada, come mostrano le immagini che vi proponiamo.

I medici degli ospedali locali hanno riferito di aver accolto i feriti, di cui 20 in condizioni critiche. L’Esercito di Liberazione del Belucistan (BLA), organizzazione fuorilegge che chiede l’indipendenza dal governo centrale pakistano, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco in una dichiarazione inviata ai giornalisti. Quetta è la capitale della provincia del Belucistan, teatro di insurrezioni. La regione, ricca di petrolio e minerali, è da tempo teatro di una ribellione di bassa intensità. Gli insorti hanno spesso preso di mira le forze di sicurezza, le installazioni governative e i civili nella provincia e in altre parti del Paese.

Edifici anneriti e auto bruciate dopo l’esplosione dell’autobomba. (AP Photo/Arshad Butt)

La condanna della politica

“Condanniamo fermamente gli attacchi contro civili innocenti e siamo profondamente rattristati dalla perdita di vite umane preziose. Gli elementi terroristici non meritano alcuna clemenza”, ha affermato Shahid Rind, portavoce del governo provinciale del Balochistan. Ha aggiunto che, a seguito dell’esplosione, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria negli ospedali di Quetta ed è stata avviata un’indagine.

Il primo ministro Shehbaz Sharif ha condannato con forza l’attacco, definendolo un “vile atto di terrorismo” in un post su X e porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime.

I strongly condemn the heinous bomb explosion near Chaman Phatak, Quetta, which has resulted in the tragic loss of innocent lives and left many others injured.



Such cowardly acts of terrorism cannot weaken the resolve of the people of Pakistan. We remain steadfast in our… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

Il primo ministro del Balochistan Sarfraz Bugti ha a sua volta condannato l’accaduto, affermando che i militanti hanno preso di mira “civili innocenti, tra cui donne e bambini”, giurando di “dar loro la caccia” in un post su X. Bugti e il governo federale di Islamabad usano spesso l’espressione “Fitna al-Hindustan” per riferirsi al BLA, che secondo loro è sostenuto dall’India. Nuova Delhi nega l’accusa.

Un gruppo di soldati e volontari trasporta via un ferito dopo l’esplosione dell’autobomba. Sullo sfondo, uno dei vagoni che si è ribaltato e ha preso fuoco. (AP Photo/Arshad Butt)

Il presidente pakistano Asif Ali Zardari ha denunciato l’attentato, affermando che i militanti e i loro sostenitori cercano di minare il ruolo del Pakistan negli sforzi di pace regionali e internazionali. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che il Pakistan aveva dichiarato che gli Stati Uniti e l’Iran erano vicini al raggiungimento di un memorandum d’intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente iniziata il 28 febbraio. Zardari ha promesso in una dichiarazione che il suo Paese “sconfiggerà i terroristi, i loro facilitatori, finanziatori e coloro che forniscono loro rifugio sicuro”.