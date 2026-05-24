Iran, la minaccia di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare: "Sapete cosa vi succederà?"

L’Iran torna ad alzare la tensione sul dossier nucleare. Il generale Mohsen Rezaei, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, ha minacciato il possibile ritiro di Teheran dal Trattato di non proliferazione nucleare. “Finora abbiamo avuto pazienza e non vi abbiamo attaccati per il blocco navale, ma lo romperemo“, ha dichiarato Rezaei. Poi l’avvertimento più duro: “Potremmo ritirarci dal TNP. Sapete cosa significa questa minaccia? Sapete cosa succederebbe se uscissimo dal Trattato? Per questo vi diciamo di fermarvi”.

Le parole arrivano mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un possibile accordo che potrebbe portare alla riapertura dello Stretto di Hormuz e a un allentamento delle sanzioni contro Teheran. Donald Trump ha definito le trattative “costruttive“, sostenendo che un’intesa sarebbe ormai vicina. Secondo indiscrezioni, l’accordo potrebbe includere anche restrizioni sul programma nucleare iraniano e la fine delle tensioni regionali tra Israele e Hezbollah.