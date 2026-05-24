Congo, nonostante le restrizioni per l'Ebola i fedeli si riuniscono per una messa a Bunia

Domenica i fedeli cattolici si sono riuniti per la messa in una chiesa a Bunia, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, nel cuore di un’epidemia di Ebola, nonostante il divieto di raduni di più di 50 persone. Il diacono della chiesa Venasse Ngabo ha somministrato disinfettante per le mani ai partecipanti alla messa e altri si sono lavati le mani nelle postazioni allestite davanti al cancello principale. Il divieto di grandi raduni, che comprende messe e funerali, è una misura intesa a contenere l’epidemia, che si è già diffusa inosservata per settimane prima che fosse confermata il 15 maggio. Ma alcuni fedeli hanno affermato di aver bisogno della chiesa per superare questo periodo di difficoltà.