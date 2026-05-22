Maldive, la grotta dove sono morti i sub italiani: le foto pubblicate da Dan Europe

Dentro le camere interne della grotta dove sono morti i sub italiani alle Maldive: il team di soccorso Dan Europe (Divers Alert Network) ha pubblicato le prime foto della grotta dell’atollo di Vaavu dove si sono immersi per l’ultima volta i cinque subacquei. Sono immagini che documentano ambienti angusti, dove la visibilità diventa facilmente bassa: la sabbia – o meglio, il sedimento di corallo – viene smossa dai movimenti dell’acqua e dei sub e diventa una polvere che confonde ogni visuale.

Nelle camere interne della grotta dove hanno operato i soccorritori

Il team di volontari finlandesi – che ha recuperato i corpi della docente di Unige Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, l’assegnista Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri – , ha pubblicato oggi le foto sulla sua pagina Facebook. Un primo gruppo di immagini mostra il tratto iniziale degli ambienti della grotta, e poi “le sezioni interne più anguste della grotta, dove la visibilità può rapidamente ridursi a causa dei sedimenti corallini smossi” e nuotare diventa più complesso. “Questi sono gli ambienti in cui la squadra di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero negli ultimi giorni”, spiega il gruppo di soccorritori su Facebook.

Ieri l’ultima immersione di Dan Europe

Giovedì è stato l’ultimo giorno di immersione per il team di soccorso, che ha concluso la fase operativa subacquea della missione internazionale. Dopo il recupero di corpi in due giorni, martedì e mercoledì, nella terza immersione i sub finlandesi hanno rimosso le attrezzature. I subacquei sono tornati sul sito per rimuovere le sagole guida e le attrezzature operative installate all’interno del sistema di grotte durante le operazioni di recupero dei cadaveri. Un’immersione di circa tre ore, per 50 minuti di lavoro all’interno delle camere, in cui i sub hanno ripristinato l’ambiente e rimosso le tracce dell’intervento, oltre ad aver documentato e mappato alcune sezioni della grotta. Tutto il materiale recuperato, comprese attrezzature appartenenti alle vittime, ai soccorritori e a precedenti team operativi, è stato consegnato alla polizia maldiviana.