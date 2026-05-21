“Re Carlo è morto”, l’annuncio per errore di Radio Caroline

Una radio inglese ha annunciato, per errore, la morte di Re Carlo III. “Questa è Radio Caroline. Abbiamo sospeso i nostri normali programmi fino a nuovo avviso. In segno di rispetto, in seguito alla scomparsa di Sua Maestà il Re Carlo Terzo”. La fake news è subito diventata virale allertando il Regno Unito e immediatamente sono arrivate le scuse e la risposta dell’emittente che ha spiegato che si è trattato di un problema tecnico nello studio principale di Maldon, nell’Essex. Sarebbe stata attivata per sbaglio la procedura prevista per la morte di un sovrano, di cui dispongono tutte le emittenti britanniche “sperando di non doverla mai utilizzare”.

Il messaggio di scuse di Radio Caroline

“A causa di un errore informatico nella nostra sede centrale, la procedura prevista in caso di decesso di un monarca – che tutte le emittenti britanniche tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare – è stata accidentalmente attivata martedì pomeriggio (19 maggio), annunciando erroneamente che Sua Maestà il Re era venuto a mancare”, fa sapere l’emittente in una nota pubblicata sui social.

“Radio Caroline ha interrotto le trasmissioni come previsto, il che ci ha indotti a ripristinare la programmazione e a trasmettere delle scuse in onda. Caroline è stata lieta di trasmettere il messaggio di Natale di Sua Maestà la Regina e ora del Re, e speriamo di poterlo fare per molti anni a venire. Ci scusiamo con Sua Maestà il Re e con i nostri ascoltatori per qualsiasi disagio causato”.

Re Carlo III al Chelsea Flower Show

Al contrario, Re Carlo III sembra essere in forma. Qualche giorno fa, lunedì 19 maggio, assieme alla regina Camilla, ha fatto visita al rinomato Chelsea Flower Show di Londra dove ha incontrato, tra gli altri, anche l’ex calciatore David Beckham. Il sovrano inglese è patrono della Royal Horticultural Society, che ogni anno organizza questo evento floreale nella capitale britannica.