Xi riceve Putin a Pechino: grande cerimonia davanti alla Grande Sala del Popolo

Accoglienza solenne a Pechino per Vladimir Putin. Il presidente russo è stato ricevuto dal leader cinese Xi Jinping con una cerimonia ufficiale tra guardie d’onore e bambini che sventolavano bandiere russe e cinesi. La visita del Cremlino arriva a meno di una settimana dal viaggio del presidente americano Donald Trump nella capitale cinese e sarà osservata con grande attenzione dagli equilibri internazionali. Xi e Putin hanno discusso di cooperazione economica, ma anche di “questioni internazionali e regionali di primaria importanza”, come riporta Mosca.

L’incontro coincide con il venticinquesimo anniversario del Trattato di amicizia sino-russo firmato nel 2001 e conferma il peso strategico dei rapporti tra i due Paesi. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, la Cina è diventata uno dei partner commerciali più importanti per Mosca, mantenendo i rapporti economici con il Cremlino nonostante le sanzioni occidentali. Pechino continua a definirsi neutrale sul conflitto ucraino, ma i legami con la Russia restano strettissimi. Alla vigilia della visita, Putin aveva parlato di relazioni “a un livello davvero senza precedenti” e con “un ruolo importante negli equilibri globali”.