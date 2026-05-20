Flotilla, la nave israeliana con a bordo gli attivisti fermati entra nel porto di Ashdod

Una nave della marina israeliana è stata avvistata mentre entrava nel porto di Ashdod. Secondo diverse fonti, a bordo ci sarebbero gli attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo. Gli attivisti accusano i militari israeliani di aver sparato proiettili di gomma e danneggiato alcune barche durante il fermo. Israele ha definito la missione una “provocazione“, ribadendo la volontà di mantenere il blocco navale su Gaza. Dopo l’intercettazione, i partecipanti alla missione hanno chiesto il rilascio immediato dei fermati, mentre cresce la preoccupazione per le loro condizioni e per la sicurezza dei detenuti.