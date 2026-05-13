Iran, Tajani: “Hormuz deve tornare libero, non possiamo essere spettatori” – La diretta

Non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura della proposta Usa da parte di Teheran, Donald Trump starebbe considerando di riprendere importanti operazioni militari, minacciate come spauracchio già nelle scorse settimane. La CNN parla di un incontro del capo della Casa Bianca con i suoi generali. Ieri il primo ministro del Qatar ha affermato che “Evitare la ripresa della guerra è una responsabilità globale”.
Nel frattempo trapela che il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato, durante una conversazione telefonica avvenuta ad aprile, di non consentire a nessun Paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz; inoltre, il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere attraverso il proprio portavoce che offrirà una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per avere informazioni dettagliate sulle consegne di petrolio collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e ai suoi fiancheggiatori.
“La sicurezza marittima e la libertà di navigazione sono priorità assolute. Hormuz deve tornare a essere uno Stretto internazionale libero e aperto: è nell’interesse dell’Italia, è nell’interesse dell’Europa, è nell’interesse del mondo. Non possiamo essere spettatori”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Questo è il nostro impegno. Un impegno che portiamo avanti sempre in stretto raccordo con i Partner, in Europa e nel G7, e con le organizzazioni multilaterali”, ha aggiunto.
“Oggi 40 paesi stanno valutando di contribuire a rendere lo stretto di Hormuz libero e percorribile appena le condizioni lo permetteranno. Ben 24 di questi paesi hanno già manifestato la loro disponibilità di massima a partecipare con assetti altamente specializzati, utili ad esempio a rimuovere le mine di cui nessuno conosce la localizzazione o il numero”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz intervenendo in audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e alla Commissione Esteri e Difesa delSenato. “Nel complesso Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Spagna, Olanda, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Canada, Australia e Nuova Zelanda si sono detti tutti disponibili a fornire capacità operative significative e altri stanno valutando di fare altrettanto. Un quadro che conferma la natura multinazionale dello sforzo”, ha spiegato Crosetto.
“Il governo libanese deve arrivare ad esercitare la propria sovranità su tutto il territorio del Paese e devono cessare gli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele. In parallelo devono cessare gli inaccettabili attacchi israeliani ai villaggi nel sud del Libano, anche cristiani”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.
“Desidero esprimere il più sentito ringraziamento, mio personale e del Governo, ai nostri uomini nella missione Unifil, chiamati a operare in condizioni sul terreno spesso molto complicate. La loro sicurezza è una nostra priorità assoluta”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Loro, come i nostri uomini nella missione bilaterale Mibil e quelli impegnati nel Comitato Tecnico Militare per il Libano sono straordinari operatori di pace, fonte di assoluto orgoglio cui il Paese deve estrema gratitudine per quello che fanno”, ha concluso.
“L’Italia sostiene con convinzione il dialogo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Siamo pronti anche ad ospitare colloqui diretti, come ho assicurato al Presidente Aoun nel corso della mia missione a Beirut del mese scorso”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Con il Presidente Aoun e poi con il Segretario di Stato Rubio abbiamo discusso una serie di possibili iniziative per rafforzare le capacità delle Forze di Sicurezza Libanesi, ad esempio nell’anti riciclaggio e nella lotta ai traffici illeciti”, ha aggiunto. “La tregua è fondamentale, ma è necessario trasformarla in vero processo di pace”, ha concluso il titolare della Farnesina.
“Una nuova missione militare prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l’autorizzazione del Parlamento”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz intervenendo in audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e alla Commissione Esteri e Difesa del Senato. Crosetto ha spiegato come “la tregua appare fragile e precaria è indispensabile mantenere un accordo serio e responsabile sia con i nostri alleati internazionale sia nel rapporto tra governo e parlamento”.
“Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz senza che questo Parlamento lo abbia autorizzato; nessun nostro militare sarà dislocato in un teatro che non offra adeguate garanzie di sicurezza, e senza che vi sia un quadro giuridico internazionale preciso”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.
Lo Stretto di Hormuz “non può essere tenuto in ostaggio con la forza militare, o attraverso l’imposizione di pedaggi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.
“La Cina gode di un’indubbia influenza sull’Iran ed è uno dei Paesi più interessati al ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. L’impegno di Pechino per la pace è fondamentale”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato spiegando di aver consegnato questo messaggio “al ministro degli Esteri cinese Wang Yi, quando il mese scorso sono stato in missione a Pechino”.
“La crisi di Hormuz è la conseguenza di un conflitto più vasto, che affonda le radici in decenni di tensioni tra gli Stati Uniti, Israele e Iran. Lo abbiamo detto fin dall’inizio: la sola via percorribile è quella del dialogo e della diplomazia”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Venerdì scorso ne ho parlato a lungo con il Segretario di Stato americano Rubio, con cui dall’inizio del conflitto ho mantenuto un costante dialogo”, ha aggiunto. “A Rubio ho confermato il pieno sostegno del nostro Paese ai negoziati in corso in Pakistan. Negoziati difficili, eppure fondamentali per alimentare la speranza della pace”, ha dichiarato ancora il titolare della Farnesina. ” Le prime reazioni ufficiali degli Stati Uniti alla risposta iraniana sono state negative, ma il negoziato deve continuare. Questa occasione non va sprecata”, ha concluso.
“Quanto sta avvenendo nello Stretto di Hormuz non può essere ridotto a una crisi regionale da cui, come vorrebbero alcuni, stare alla larga. Si tratta di uno shock globale. Una crisi che incide direttamente sulla sicurezza nazionale e sulla competitività del nostro sistema produttivo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Lo Stretto di Hormuz è uno snodo cruciale per le rotte commerciali globali: vi transitano il 20% del petrolio mondiale, un quarto delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto e una parte significativa delle materie prime che alimentano anche le nostre filiere produttive”, ha aggiunto. “Le conseguenze della crisi sono di fronte agli occhi di tutti. L’insicurezza delle rotte commerciali e il rincaro dell’energia pesano sulle famiglie e sulle imprese”, ha concluso.
“Il momento è complesso, e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. È un appello che voglio rinnovare anche in questo passaggio”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato parlando della situazione relativa alla guerra in Iran e nello Stretto di Hormuz.
Un eventuale impegno dell’Italia “nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz” potrà “concretizzarsi” solo “dopo la cessazione definitiva delle ostilità”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “È il metodo che abbiamo seguito dall’inizio della crisi: mantenere un raccordo costante tra Governo e Parlamento e cercare, su tutte le scelte strategiche di politica estera e di difesa, la più ampia convergenza tra le forze politiche”, ha aggiunto.
“Desidero per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “L’intento è condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l’impegno del Governo per la pace e, in questo quadro, il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto.
L’Iran ha giustiziato un uomo condannato per spionaggio a favore dei servizi segreti israeliani, dopo che la Corte Suprema ha confermato la sua condanna a morte. Lo riporta l’agenzia iraniana Mizan, organo di informazione del potere giudiziario di Teheran. Secondo l’organizzazione per i diritti umani Hrana, l’imputato era il trentaduenne di nome Ehsan Afrishteh è stato arrestato nel 2024 e condannato a morte nel 2025.
L’Iran avrebbe ripristinato l’accesso operativo a 30 dei 33 siti missilistici che gestisce lungo lo Stretto di Hormuz. Lo scrive il New York Times citando fonti di Intelligence. Secondo le valutazioni, solo tre delle postazioni missilistiche lungo lo stretto rimangono totalmente inaccessibili. Questo – viene spiegato – potrebbe rappresentare una minaccia per le navi da guerra e le petroliere americane che transitano nel braccio di mare.
L’Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all’incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico. Lo scrive il New York Times citando fonti di Intelligence. Tale arsenale – viene spiegato – comprende sia missili balistici, in grado di colpire altri Paesi della regione, sia una minore quantità di missili da crociera, utilizzabili contro bersagli a corto raggio, sia terrestri che navali.
Lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto una telefonata dal presidente americano, Donald Trump, durante la quale le due parti hanno discusso di “cooperazione strategica e di modalità per rafforzare le relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti a sostegno di interessi reciproci”. Lo riporta l’agenzia emiratina Wam. I due – viene spiegato ancora – hanno inoltre “scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi in Medioriente”.
Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha affermato che l’Australia sosterrà l’eventuale missione militare multinazionale “indipendente e strettamente difensiva” volta a garantire la libera di navigazione nello Stretto di Hormuz che sarà guidata dal Regno Unito e dalla Francia. “Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo Stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l’impatto sull’Australia”, ha dichiarato in un comunicato. L’Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione E-7A Wedgetail, ha spiegato Marles.
Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Ahn Gyu-back, ha dichiarato mercoledì di aver comunicato al suo omologo statunitense che Seul sta rivedendo il suo contributo all’iniziativa di Washington per il ripristino della navigazione sicura nello Stretto di Hormuz. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Parlando con i giornalisti presso l’ambasciata sudcoreana a Washington, Ahn ha affermato che Seul ha comunicato a Washington che avrebbe “partecipato come membro responsabile della comunità internazionale e valutato le modalità per contribuire in fasi successive”.
Il Dipartimento di Stato americano offre una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni dettagliate sulle consegne di petrolio collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e ai suoi fiancheggiatori. In una dichiarazione rilasciata martedì dal programma “Rewards for Justice” del Dipartimento di Stato, si afferma che la somma viene offerta “a chiunque abbia informazioni sulle spedizioni di petrolio del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, sulle petroliere o sulle entità coinvolte in tali trasferimenti illeciti di petrolio, o su attività o individui correlati”.
Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di un colloquio con l’omologo pakistano Ishaq Dar ha esortato Islamabad a “intensificare” gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta Xinhua spiegando che Wang ha anche fatto riferimento alla necessità di affrontare “adeguatamente” le questioni relative allo Stretto di Hormuz.
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato, durante una conversazione telefonica avvenuta ad aprile, di non consentire a nessun Paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, lo scrive l’agenzia giapponese Kyodo News citando il portavoce del dipartimento di Stato, Tommy Pigott. “Durante la loro conversazione del 30 aprile, Rubio e Wang hanno concordato che nessun Paese o organizzazione può essere autorizzato a imporre pedaggi per attraversare le vie navigabili internazionali come lo Stretto di Hormuz”, ha affermato aggiungendo che i due hanno inoltre concordato che Washington e Pechino dovrebbero costruire una “relazione costruttiva di stabilità strategica basata sul rispetto e sulla reciprocità”, ha aggiunto il portavoce.