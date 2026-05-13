Iran, Tajani: “Hormuz deve tornare libero, non possiamo essere spettatori” – La diretta

Non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura della proposta Usa da parte di Teheran, Donald Trump starebbe considerando di riprendere importanti operazioni militari, minacciate come spauracchio già nelle scorse settimane. La CNN parla di un incontro del capo della Casa Bianca con i suoi generali. Ieri il primo ministro del Qatar ha affermato che “Evitare la ripresa della guerra è una responsabilità globale”.

Nel frattempo trapela che il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato, durante una conversazione telefonica avvenuta ad aprile, di non consentire a nessun Paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz; inoltre, il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere attraverso il proprio portavoce che offrirà una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per avere informazioni dettagliate sulle consegne di petrolio collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e ai suoi fiancheggiatori.