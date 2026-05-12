Iran, Trump valuta nuove iniziative militari dopo la risposta di Teheran alla proposta Usa – La diretta

Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento dell’Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l’ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui, secondo cui il tycoon avrebbe manifestato forte insofferenza per la persistente chiusura dello Stretto di Hormuz e per le divisioni interne alla leadership iraniana, considerate un ostacolo a concessioni concrete da parte di Teheran. Lo riporta la Cnn. L’ultima risposta iraniana ai colloqui è stata definita da Trump “totalmente inaccettabile” e “stupida”, alimentando tra diversi funzionari americani il dubbio che la Repubblica islamica sia realmente intenzionata a negoziare seriamente. Secondo alcune fonti, all’interno dell’amministrazione americana si starebbero confrontando diverse linee strategiche. Una parte, sostenuta anche da alcuni esponenti del Pentagono, spinge per una linea più dura, con possibili attacchi mirati finalizzati a indebolire ulteriormente Teheran e costringerla a tornare al tavolo delle trattative in modo più conciliante. Altri funzionari, invece, continuano a ritenere necessario lasciare spazio alla diplomazia.
Prezzo del petrolio in salita in scia alle notizie sul conflitto Usa-Iran con le parole del presidente Donald Trump sulla ‘tregua appesa a un filo’. La quotazione del Brent si attesta a 104,81 dollari al barile, in aumento dello 0,59%. Il Wti è a 98,89 dollari al barile, in rialzo dello 0,87%.
“Due settimane fa, ho chiesto ai cinesi di svolgere un ruolo positivo per il cessate il fuoco e per proteggere il Paesi del Golfo. La posizione cinese non è uguale alla nostra a proposito dell’Iran, però credo che la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l’Iran a raggiungere un accordo. Tutti dovrebbero essere stanchi della guerra, ma c’è una linea rossa invalicabile, che è l’arma atomica iraniana. Una volta per tutte, l’Iran deve accettare di non costruire l’arma atomica”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in una intervista a ‘Il Messaggero’.
Donald Trump ha scelto Cameron Hamilton, ex membro dei Navy Seal, come nuovo responsabile della Federal Emergency Management Agency (Fema), l’agenzia federale americana che si occupa della gestione delle emergenze e della protezione civile. Hamilton aveva già ricoperto temporaneamente l’incarico di direttore ad interim, ma era stato rimosso dopo aver dichiarato davanti al Congresso che la Fema non avrebbe dovuto essere smantellata, ipotesi presa in considerazione da Trump e dalla segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem all’inizio del secondo mandato del presidente repubblicano. Hamilton sarebbe il principale consigliere di Trump e del Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin in materia di gestione delle emergenze e il primo amministratore permanente della FEMA nel secondo mandato di Trump. L’agenzia ha avuto tre direttori ad interim , incluso il breve incarico di Hamilton da gennaio a maggio 2025.La nomina è destinata con ogni probabilità a suscitare critiche e opposizioni da parte dei democratici.Durante i dieci anni trascorsi nei Navy Seal ha preso parte a quattro missioni all’estero nell’ambito di operazioni contro il terrorismo. Nel 2024 aveva inoltre tentato, senza successo, la corsa per un seggio al Congresso in Virginia.Dallo scorso anno ricopre il ruolo di vicepresidente della Longview International Technology Solutions, azienda che supporta le agenzie governative di Florida e Texas nella gestione delle catastrofi naturali e delle emergenze.
Un bombardiere strategico B-1B Lancer dell’aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), secondo quanto riferito oggi dall’agenzia russa Interfax. Il Centcom ha spiegato che la missione di addestramento si è svolta il 9 maggio, senza però indicare da quale base sia decollato il velivolo. Secondo la Military Air Tracking Alliance (Mata), i bombardieri strategici americani B-1B Lancer e B-52H Stratofortress schierati nella base aerea di Fairford, nel Regno Unito, stanno effettuando quasi ogni giorno missioni di addestramento dirette verso il Medio Oriente. Le operazioni avrebbero una durata media compresa tra le nove e le dieci ore. Attualmente nella base britannica sarebbero presenti 23 bombardieri pesanti statunitensi: 15 B-1B Lancer e otto B-52H Stratofortress. Ciascun velivolo può essere equipaggiato con 24 bombe guidate JDAM da circa 900 chilogrammi, con raggio operativo fino a 20 chilometri, oppure con 12 missili da crociera JASSM, capaci di colpire bersagli a circa 300 chilometri di distanza. Secondo quanto riportato, tali armamenti sarebbero stati impiegati nelle operazioni militari statunitensi contro obiettivi considerati strategici in Iran, in particolare siti fortificati destinati al dispiegamento, allo stoccaggio e alla produzione di missili balistici.
Sei persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito la località di Kfar Dunin, nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Agence Nationale d’Information (ANI).Secondo quanto riportato dall’ANI, “aerei da guerra nemici hanno colpito una casa abitata nella notte, provocando sei vittime e sette feriti”, trasportati negli ospedali della città costiera di Tiro.Nel frattempo, l’esercito israeliano ha diffuso sui social un avviso rivolto ai residenti della cittadina di Sohmor, nella Valle della Beqaa, invitandoli a evacuare l’area in vista di possibili attacchi.
Nel frattempo cresce anche il malcontento nei confronti del ruolo del Pakistan come mediatore. Diversi collaboratori di Trump ritengono infatti che Islamabad non stia trasmettendo con sufficiente fermezza il livello di frustrazione del presidente americano nei confronti dell’Iran. Alcuni funzionari sospettano inoltre che il Pakistan presenti a Washington una lettura più ottimistica delle posizioni iraniane rispetto alla situazione reale.Un funzionario regionale ha riferito che diversi Paesi dell’area, compreso il Pakistan, avrebbero intensificato le pressioni diplomatiche su Teheran per chiarire che questa potrebbe rappresentare “l’ultima occasione” per impegnarsi seriamente nei negoziati con gli Stati Uniti. Secondo la stessa fonte, tuttavia, l’Iran non starebbe prendendo sul serio gli avvertimenti ricevuti.La stessa fonte ha inoltre evidenziato come Washington e Teheran abbiano approcci e tempi negoziali profondamente differenti, sottolineando che la Repubblica islamica è abituata da decenni a convivere con forti pressioni economiche e sanzioni.Lunedì Trump ha riunito nuovamente il team per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca per esaminare le possibili opzioni. Secondo fonti vicine ai colloqui, difficilmente verranno prese decisioni definitive prima della partenza del presidente per la Cina, prevista per martedì pomeriggio.