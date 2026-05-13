Gb, regina Camilla circondata da cani addestrati al rilevamento del cancro

La regina Camilla ha ospitato un ricevimento a Clarence House, a Londra, per rendere omaggio ai cani addestrati al rilevamento del cancro. Gli animali sono stati addestrati dall’associazione Medical Detection Dogs (MDD), un’organizzazione benefica di cui Camilla è madrina da oltre un decennio. I cani sono stati istruiti per avvisare le persone quando sta per verificarsi un evento medico. La regina ha salutato gli ospiti dell’associazione e ha accarezzato i cani, prima di assistere a una dimostrazione delle loro capacità.