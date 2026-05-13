Argentina, decine di migliaia in piazza contro i tagli alle università pubbliche

In Argentina migliaia di persone hanno invaso le strade delle principali città del Paese per protestare contro i tagli al finanziamento delle università pubbliche decisi dal presidente Javier Milei. Le manifestazioni, soprattutto a Buenos Aires, hanno visto folle dirigersi verso il governo per denunciare la riduzione dei fondi che minaccia un sistema universitario gratuito e di prestigio, attivo dal 1949. Lo scorso anno il Congresso aveva approvato una legge per finanziare le università e aumentare gli stipendi dei docenti, ma il governo non l’ha ancora applicata contestandola in tribunale.