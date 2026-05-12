Iran, residenti Teheran: "Noi vogliamo la pace, sono gli Usa che non la vogliono"

Si allontana la possibilità di una pace tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento di Teheran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l’ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui. Intanto nella capitale iraniana i cittadini guardano con preoccupazione al futuro ma non vogliono una resa: “Il nostro Paese vuole la pace, ma quando vediamo che gli americani non la vogliono, dobbiamo usare tutti i mezzi a nostra disposizione per difenderci”, dice un residente mentre un altro aggiunge: “Dobbiamo mantenere lo Stretto di Hormuz. Non dovremmo scendere a compromessi con i nemici della rivoluzione e dell’Islam”.