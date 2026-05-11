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lunedì 11 maggio 2026

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Ucraina, Kallas: "Non è saggio dare diritto alla Russia di scegliere il negoziatore"

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“Se diamo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio“. Posizione netta quella dell’Alta Rappresentante per la Politica estera Kaja Kallas, che ha commentato la proposta di Putin di avere l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore nei colloqui per la fine del conflitto in Ucraina. “Credo che sia stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. Quindi è chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire questo ruolo, così da poter sedere da entrambi i lati del tavolo”, ha aggiunto Kallas.