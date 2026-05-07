Dazi, nuovo avvertimento di Trump all’Ue: “Rispettate l’accordo o dal 4 luglio le tariffe saliranno”

E sul colloquio avuto con Ursula Von der Leyen: “Totale unità nel ritenere che l’Iran non debba mai possedere un’arma nucleare”

Donald Trump lancia in un post su Truth un avvertimento all’Unione europea, affermando di attendere “pazientemente che l’Ue onori la propria parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia: il più grande accordo commerciale di sempre!”.

Il post su Truth con cui Trump ha minacciato un nuovo aumento delle tariffe. (Fonte: Truth Social, Donald Trump)

In quell’occasione, scrive il presidente Usa, “è stata fatta la promessa che l’Ue avrebbe adempiuto ai propri obblighi e che, in conformità con l’accordo, avrebbe azzerato i propri dazi! Ho accettato di concederle tempo fino al 250° anniversario della nostra Nazione; in caso contrario, purtroppo, i loro dazi schizzerebbero immediatamente a livelli ben più elevati“.

Nel suo post, il presidente riferisce di avere avuto “un’ottima conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l’altro la nostra totale unità nel ritenere che l’Iran non debba mai possedere un’arma nucleare. Abbiamo convenuto che un regime che uccide il proprio popolo non può avere il controllo di una bomba in grado di uccidere milioni di persone”