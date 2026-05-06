Trump contro il Papa: “Mio messaggio semplice, Iran non può avere l’arma nucleare”

“Il mio messaggio per il Papa è molto semplice, sia che questo lo renda felice o meno: l’Iran non può avere arma nucleare. Lui sembra dire che possono e io dico di no, perché altrimenti il mondo intero sarebbe in ostaggio”. E’ la risposta di Donald Trump a un giornalista che chiedeva quale messaggio il presidente americano intenda fare arrivare al pontefice attraverso il segretario di Stato Marco Rubio, in vista dell’incontro in Vaticano.

Domani Rubio in Vaticano da Leone

Domani il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Vaticano per un colloquio con Papa Leone XIV. “L’incontro di domani col Segretario di Stato Usa, Marco Rubio? Ascolteremo, l’iniziativa è partita da loro. Immagino che si parlerà di tutto quello è successo in questi giorni, ma sì parlerà anche di conflitti, di America Latina e immagino anche di Cuba”, ha detto il Segretario di Stato della Santa Sede cardinale Pietro Parolin a margine della presentazione di un libro di Papa Leone XIV all’Augustinianum.