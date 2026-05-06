David di Donatello 2026, De Angelis e Musella migliori interpreti non protagonisti: a Ornella Muti il premio speciale

Si è acceso il red carpet a Cinecittà per la serata dei David di Donatello. Tra i primi ospiti ad arrivare l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e Bruno Bozzetto, premiato con un David speciale alla carriera.

Nel corso del suo intervento, De Angelis ha voluto richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavoratori del settore cinematografico. “Possiamo usare il palco per dare luce a una categoria dimenticata. Sono felice di essere qua stasera ma ovviamente vengo con il cuore pesante, sapendo che ci sono delle persone qua fuori e noi siamo qua dentro”, ha dichiarato l’attrice.

Un pensiero rivolto alle maestranze e ai professionisti del cinema: “Loro sono la nostra famiglia – aggiunge -, sono le persone con cui lavoriamo per mesi e mesi durante un anno e sono triste, sono incazzata e so che possiamo sfruttare questo palco per portare luce su una categoria dimenticata”.