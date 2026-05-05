Robbie Williams e il dente rotto: il racconto sui social

Brutta sorpresa per Robbie Williams. La popstar ha avuto un inconveniente estetico che ha voluto raccontare ai fan sui social. L’ex Take That si è infatti rotto un dente e ha pubblicato su Instagram la foto del “nuovo” sorriso commentando con grande ironia il fatto.

“Assomiglio al protagonista di ‘Scemo & più scemo”

Il cantante britannico ha spiegato che ha provocare la rottura del dente non è stata una caduta o un incidente: è successo banalmente mentre usava spazzolino e dentifricio. “Ieri sera mi sono lavato i denti. Mentre tornavo a letto, la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo…Una nuova fessura, un nuovo angolo. A dire il vero, era una sensazione piacevole. Non avevo collegato le cose finché non ho sorriso ad Ayda e lei ha trattenuto bruscamente il respiro”, racconta in un post su Instagram a corredo della foto che mostra il dente rotto.

“Ayda ha riso. Ho riso anch’io. Poi mi ha detto che sembro uno dei due protagonisti di “Scemo & più scemo”, ha aggiunto.

Robbie Williams ha poi ironizzato sul dentista che ha lavorato sui suoi denti: “Io sono a Miami e la superstar che mi ha regalato questi nuovi denti è a Los Angeles. E ho alcuni concerti in programma. Questo significa che devo volare cinque ore per sistemarlo? O… questo è il mio nuovo look adesso?”. “Se non riesco a farlo in tempo, dovrei semplicemente coprirlo di nero come al Glastonbury del ’95?”, chiede ancora l’artista scherzando. Nell’ultimo post la soluzione: il cantante pubblica una foto con un dente finto da vampiro.