Home > Green > Fotovoltaico e agricoltura, sfida e occasione per l’Italia

Fotovoltaico e agricoltura rappresentano un connubio unico per l’energia. L’agrivoltaico è infatti una sfida che integra energia e agricoltura ed è un’occasione strategica per l’Italia, dove il Pnrr sostiene oltre 700 progetti per circa 2 GW (Gigawatt) con un obiettivo di 1,04 GW entro giugno 2026. E’ il questo il rapporto di Legambiente ‘L’agrivoltaico in Italia 2026’ presentato a Roma a Palazzo Wedekind nell’ambito del II Forum nazionale sull’agrivoltaico.

Promuovere l’agrivoltaico

Legambiente lancia la nuova campagna ‘Agrivoltaico: per un’Italia agricola e solare’ per promuovere il ruolo dell’agrivoltaico per integrare energia, agricoltura e tutela del suolo.

Crescita in Europa

In Europa – racconta Legambiente – ci sono oltre 200 impianti agrivoltaici attivi e più di 15 GW installati che delineano una crescita solida, trainata da Francia, Germania e Paesi Bassi. Eppure in Italia si paga ancora un tributo troppo alto alla burocrazia che rallenta lo sviluppo delle rinnovabili.

Regole chiare per la transizione

Secondo l’associazione sono necessarie “regole chiare, tempi certi e una visione politica capace di guidare la transizione, mettendo al centro il coinvolgimento degli agricoltori e il dialogo tra istituzioni e filiere produttive”. Alle Regioni viene rivolto “l’appello ad accelerare gli iter autorizzativi, individuare aree idonee aggiuntive rispetto a quelle nazionali e garantire uno sviluppo omogeneo per evitare approcci frammentati”.

Investimenti in crescita

Secondo le più recenti rilevazioni di SolarPower Europe a livello europeo sono attivi oltre 200 impianti agrivoltaici, per una capacità superiore ai 15 GW, presenti soprattutto in Francia, Germania e Paesi Bassi, che stanno favorendo, attraverso investimenti e misure normative, lo sviluppo di questa tecnologia.

Anche in Italia il settore sta vivendo una fase di forte espansione progettuale, con migliaia di proposte presentate e oltre 700 progetti selezionati nell’ambito del Pnrr, per una potenza installabile prossima ai 2 GW. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di 1,04 GW entro il 30 giugno 2026. Del resto in Italia, in base agli ultimi dati di Terna, le rinnovabili hanno messo il turbo nel 2025 e il fotovoltaico ha segnato un nuovo record.

Proprio in Italia gli investimenti risultano in crescita, superando i 17 miliardi di euro nel 2024. Un’accelerazione che conferma il ruolo strategico dell’agrivoltaico ma che – avverte Legambiente – rischia “di restare incompiuta senza un quadro normativo stabile e coerente”.