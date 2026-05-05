David Donatello 2026, Greta Scarano: “Boicottaggio danneggerebbe il cinema”

“No, non avrei aderito assolutamente al boicottaggio di questa, perché ci avrebbe credo fatto male”. Greta Scarano, a margine dell’incontro dei candidati ai David di Donatello 2026 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “Credo che siamo un’industria che ha bisogno di unione e credo che sia appunto più importante esserci e dimostrare che ci teniamo alla nostra industria e che vogliamo continuare a lavorare, che è importante per noi che le istituzioni ci ascoltino e penso che sia giusto parlarne in queste occasioni e se avessimo voi portato non avremmo potuto dirlo, quindi è importante esserci”, ha sottolineato l’attrice. “Io ho sempre creduto che noi abbiamo un ruolo e possiamo farci portatori di messaggi importanti. Io l’ho sempre fatto, ho fatto le cose nelle quali credo e essere qui oggi è importante proprio per poter dire che abbiamo bisogno delle istituzioni, perché le istituzioni e le persone hanno bisogno del cinema. È un’industria che crea ricchezza, che genera ricchezza, è un’industria importante, che andrebbe tutelata e sono sicura che è un Paese che sta veramente bene, è un Paese che tutela il cinema e l’arte, quindi siamo qui oggi per dirlo tutti insieme”, ha concluso Scarano.