Ucraina, Zelensky: “Stiamo facendo tutto il possibile per una conclusione dignitosa della guerra”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, al termine degli incontri bilaterali tenuti ieri sera a Erevan in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, ha pubblicato su X un commento sugli sviluppi della guerra con la Russia. “Il primo giorno di incontri e negoziati in Armenia, alla vigilia del vertice della Comunità politica europea, è stato dedicato alla nostra coordinazione con i partner europei. Ci sono tre compiti chiave. Primo: stiamo facendo tutto il possibile per avvicinare una conclusione dignitosa della guerra. Ho informato i partner sullo stato della diplomazia, sulle possibili prospettive e sui contatti pianificati. Sono necessari sforzi congiunti per attivare la diplomazia e non permettere una diminuzione della pressione sull’aggressore. La Russia deve porre fine a questa sua guerra. Grazie a tutti coloro che sono con l’Ucraina!”.

“Secondo: la realizzazione del pacchetto di sostegno europeo per l’Ucraina del valore di 90 miliardi di euro – stiamo accelerando questo finanziamento. Terzo: il rafforzamento della difesa aerea ucraina e il sostegno energetico per l’Ucraina e la cooperazione con i partner nel settore energetico. Già ora ci stiamo preparando attivamente per la nuova stagione di riscaldamento e stiamo diversificando il sostegno corrispondente. Ho informato su tutte le necessità per la protezione e il ripristino. Grazie a ciascun partner disposto ad aiutarci”, ha concluso.

The first day of meetings and negotiations in Armenia ahead of the European Political Community Summit was dedicated to our coordination with European partners. There are three key objectives.



First: we are doing everything possible to bring a dignified end to the war closer. I… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026

Esercito russo abbatte due droni diretti su Mosca: nessuna vittima

Le difese aeree russe hanno abbattuto due droni diretti a Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, come riportato dall’agenzia di stampa russa Tass.”Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno respinto un attacco di due droni diretti a Mosca”, ha scritto sui social. “I soccorritori stanno lavorando sul luogo dell’incidente”, ha aggiunto. In precedenza, Sobyanin aveva riferito che un drone si era schiantato contro un edificio residenziale nella zona ovest di Mosca. Non si sono registrate vittime.