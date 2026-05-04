UK, la crisi mette a rischio la tradizionale cena a base di fish and chips

Croccante pastella dorata, fish and chips rimangono il cuore di uno dei piatti più riconoscibili della Gran Bretagna. Per oltre un decennio Brockley’s Rock, nel sud-est di Londra, ha servito i clienti dal suo negozio di Lewisham, dopo l’apertura nel 2011, basandosi su un’esperienza nel settore che risale al 1989. Ma ciò che costava 1,65 sterline per eglefino e patatine quando il fondatore entrò per la prima volta nel commercio nel 1989, e 5,90 sterline quando questo negozio aprì nel 2011, ora costa 15,55 sterline per una porzione tipica di eglefino e patatine servite con purea di piselli. Tale aumento riflette non solo l’inflazione, ma un forte aumento dei costi negli ultimi anni, con i prezzi in alcuni casi più che raddoppiati in un breve periodo. Il pesce stesso ha registrato alcuni degli aumenti più consistenti. La National Federation of Fish Friers afferma che il totale consentito di catture di merluzzo nel Mare di Barents è diminuito drasticamente, da circa un milione di tonnellate nel 2019 a 285.000 tonnellate quest’anno. Questo sistema di quote è progettato per proteggere gli stock ittici, ma con meno pesce disponibile i prezzi sono aumentati. La riduzione segue il parere scientifico volto a ricostituire le scorte esaurite, il che significa che l’offerta è deliberatamente limitata per consentire il recupero, restringendo la disponibilità sui mercati globali. Allo stesso tempo, una maggiore quantità di pesce viene venduto come prodotto decapitato ed eviscerato, noto nel commercio come H e G, che è più economico da produrre per le navi e spesso richiede un prezzo più alto in altri mercati.