Strage Bondi Beach, al via le audizioni della commissione d’inchiesta sull’antisemitismo

A Sydney, in Australia, sono iniziate oggi le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, la commissione d’inchiesta australiana su antisemitismo e coesione sociale istituita dopo l’attacco terroristico del 14 dicembre del 2025 avvenuto durante una celebrazione della festività ebraica Hanukkah a Bondi Beach. Ad aprire il fuoco furono Sajid e Naveed Akram, padre e figlio, che sarebbero stati ispirati dallo Stato islamico e uccisero 15 persone; il primo fu poi ucciso dalla polizia sul posto, mentre Naveed Akram è rimasto ferito ed è stato incriminato con l’accusa di avere commesso un atto terroristico, con 15 capi d’accusa di omicidio e 40 di tentato omicidio.

Fiori e tributi a Sydney in Australia per la piccola Matilda, la vittima più giovane della strage di Bondi Beach (Foto: AP/Steve Markham)

Le testimonianze della prima giornata di audizioni

Nel corso della prima giornata di audizioni hanno testimoniato diversi ebrei australiani, che hanno raccontato esperienze di odio e abusi; alcuni stanno valutando di lasciare l’Australia. Hanno riferito che gli attacchi di Bondi hanno fatto seguito a un’impennata di episodi di antisemitismo. La sessione di 2 settimane ha lo scopo di esaminare la natura e la diffusione dell’antisemitismo nelle istituzioni e nella società australiane. Ulteriori udienze nel corso dell’anno esamineranno altri argomenti prima che la commissione pubblichi il suo report finale a dicembre.

Tutti i testimoni chiamati a deporre lunedì erano ebrei australiani che hanno raccontato le loro esperienze di odio, alcuni dei quali hanno parlato sotto pseudonimo per timore per la propria sicurezza. La figlia di una delle vittime degli attacchi di Bondi ha raccontato che un anno prima era stata insultata verbalmente mentre portava in braccio il suo bambino in un centro commerciale di Sydney da un uomo che aveva notato la sua collana con la stella di David. “Mi sono sentita scioccata, esposta e in pericolo”, ha detto Sheina Gutnick. “C’erano molte persone intorno a me, ma nessuno è intervenuto“. Suo padre Reuven Morrison, 62 anni, ha lanciato un mattone contro uno degli attentatori di Bondi Beach, poi è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Gutnick ha detto di essere cauta nel partecipare a eventi con la sua famiglia in luoghi pubblici o nel recarsi in alcune zone di Sydney.

Gli ebrei australiani ascoltati oggi all’udienza hanno riferito che gli attacchi di Bondi hanno fatto seguito a un’impennata di episodi antisemiti dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023. L’anno successivo, sono stati segnalati più di 2.000 episodi al Consiglio esecutivo degli ebrei australiani, che tiene traccia di tali dati, rispetto a un record precedente di poco meno di 500 l’anno prima. Fenomeni simili sono stati registrati anche in Gran Bretagna e in altri Paesi occidentali, ma la comunità ebraica australiana – numericamente ridotta – è rimasta particolarmente scioccata perché i suoi membri non avevano mai registrato prima un tale volume di minacce gravi, hanno dichiarato i testimoni. Il governo federale e quelli statali stanno ora valutando ulteriori riforme, anche alla luce di un report preliminare che raccomanda norme più uniformi sulle armi.