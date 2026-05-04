Iran, Usa pronti a guidare navi nello Stretto di Hormuz. Trump: “Positivi contatti con Teheran” – la diretta

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che i suoi rappresentanti “stanno avendo colloqui molto positivi” con l’Iran. Il Ministero degli Esteri – riferisce la Cnn – iraniano ha dichiarato che Teheran sta esaminando la risposta statunitense alla sua ultima proposta di pace. Intanto le forze statunitensi inizieranno oggi a guidare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, in un’operazione che, secondo un funzionario statunitense, non è una missione di scorta. Il presidente Trump ha annunciato l’operazione domenica, affermando che “paesi di tutto il mondo, quasi tutti non coinvolti nella disputa mediorientale”, hanno chiesto agli Stati Uniti di liberare le navi “bloccate” nello stretto strategico. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che “sosterrà le navi mercantili che cercano di transitare liberamente attraverso l’essenziale corridoio commerciale internazionale”. L’alto funzionario iraniano Ebrahim Azizi ha avvertito che qualsiasi interferenza statunitense nello stretto sarebbe considerata una violazione del cessate il fuoco.

Guerra in Iran Inizio diretta: 04/05/26 07:00 Fine diretta: 05/05/26 00:00