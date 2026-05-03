Papa: “In mondo nuovo, nessuno è perduto”. Il 7 maggio incontro con Marco Rubio in Vaticano

“Nel mondo nuovo ciò che vale di più è alla portata di tutti. Ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia: la gratitudine prende il posto della competizione; l’accoglienza cancella l’esclusione; l’abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro, nessuno è perduto”. Così Papa Leone XIV recitando il Regina Cæli con i fedeli ed i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

Papa: “La libertà di stampa violata in modo nascosto”

La “libertà di stampa” è un “diritto spesso violato in modo flagrante e, a volte, nascosto”. Così Papa Leone XIV parlando a braccio affacciato su piazza San Pietro lanciando un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Il Pontefice ha voluto ricordare i “numerosi giornalisti e reporter vittime di guerra e di violenza”.

Marco Rubio il 7 maggio dal Papa, incontrerà anche Parolin

Giovedì 7 maggio Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. A quanto si apprende Rubio incontrerà anche il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin.