Migranti, imbarcazione si arena nel nord della Francia: morte 2 donne

Una piccola imbarcazione con a bordo migranti che tentavano di attraversare la Manica si è arenata su una spiaggia nel nord della Francia e il bilancio è di 2 donne morte e 16 feriti, fra cui 3 con gravi ustioni. L’imbarcazione, con a bordo 82 persone, era partita durante la notte dalla spiaggia di Hardelot, a pochi chilometri a sud del porto di Boulogne-sur-Mer, ma il motore si è guastato e ha iniziato ad andare alla deriva, ha detto ai giornalisti Christophe Marx, segretario generale della prefettura del Pas-de-Calais. Una motovedetta della gendarmeria marittima francese ha soccorso 17 persone e le ha portate a Boulogne-sur-Mer, mentre l’imbarcazione di fortuna si è arenata con altre 65 persone ancora a bordo. Due donne sono state trovate morte, probabilmente per soffocamento, ha riferito ancora Marx. Si ritiene che siano morte “schiacciate o asfissiate, come purtroppo accade spesso sulle imbarcazioni in cui sono stipate troppe persone”, ha proseguito, aggiungendo che si ritiene che le donne avessero circa 20 anni e provenissero dal Sudan. Tre dei feriti versano in condizioni molto gravi a causa delle ustioni provocate dal carburante sul fondo dell’imbarcazione. È in corso un’indagine.

Si tratta del terzo incidente mortale che coinvolge migranti in viaggio verso il Regno Unito in poco più di un mese. Il mese scorso 2 uomini e 2 donne sono morti mentre cercavano di salire a bordo di un gommone al largo della costa della Francia settentrionale. In quel caso le autorità britanniche hanno arrestato un uomo proveniente dal Sudan con l’accusa di aver messo in pericolo la vita altrui. La settimana precedente, altre 2 persone erano morte in circostanze simili al largo della costa a nord di Calais. I governi del Regno Unito e della Francia hanno firmato il mese scorso un nuovo accordo multimilionario volto a ridurre il numero di migranti che attraversano la Manica, con un aumento delle pattuglie di polizia e una maggiore sorveglianza nel nord della Francia. Finora quest’anno più di 6mila migranti hanno raggiunto il Regno Unito dopo aver attraversato la Manica, in calo del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, una diminuzione che potrebbe in parte riflettere condizioni meteorologiche più instabili.