Francia, Mélenchon annuncia di essere candidato alle presidenziali

“Sì, sono il candidato“. Poche e semplici parole quelle di Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise (LFI), movimento di sinistra radicale. Ospite del programma “20 heures” di TF1, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per il 2027 alle presidenziali in Francia.

“Sono state l’urgenza e il contesto a determinare la decisione indomita”, ha affermato Mélenchon. “No, non ho cambiato idea. La discussione non verteva su chi fosse il candidato migliore, ma su chi fosse il più preparato per la situazione futura”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Per noi è semplice. C’è una squadra, un programma e un solo candidato“.

Si tratta della sua quarta candidatura consecutiva, dopo quelle del 2012, 2017 e 2022. I membri di La France Insoumise (LFI) si erano riuniti a Parigi nel weekend per scegliere il candidato presidenziale del movimento di sinistra radicale. Mélenchon, 74 anni, è attivo in politica dalla metà degli anni ’70, membro del parlamento sotto François Mitterrand e ministro sotto Lionel Jospin.