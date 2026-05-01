Usa, attacco con coltello in una scuola a Tacoma: le immagini dal luogo dell'aggressione

Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento giovedì alla Foss High School di Tacoma, nello Stato americano di Washington. Quattro studenti sono in condizioni critiche, mentre una guardia di sicurezza è stata trasportata in ospedale insieme a una persona sospettata di aver scatenato l’incidente. Le autorità locali hanno confermato che tutte le vittime sono state accoltellate. L’incidente ha causato il lockdown immediato della scuola, con gli studenti dimessi in sicurezza alle 14:45.

La polizia sta investigando sull’identità del sospetto, mentre la scuola, che ha annullato le attività scolastiche del giorno successivo, riaprirà lunedì con la presenza di consulenti per supportare studenti e personale.