Filippine, scontri manifestanti-polizia a Manila nella marcia del 1° maggio

Alta tensione nella marcia del 1° maggio a Manila, capitale delle Filippine, tra manifestanti e polizia nei pressi dell’Ambasciata degli Stati Uniti. Un gruppo sindacale di sinistra, il Kilusang Mayo Uno, ha sfilato con un’enorme effigie di un mostro a tre teste raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr., il più antico alleato di Washington in Asia. La giornata è diventata festa nazionale nel Paese nel 1908.c