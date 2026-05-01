Attentato a Trump, nuovo video della sparatoria: l'assalitore cerca di superare la sicurezza

I procuratori federali degli Stati Uniti hanno diffuso un video che mostra il momento in cui un uomo armato, Cole Tomas Allen, ha tentato di irrompere alla cena di Donald Trump con i corrispondenti alla Casa Bianca. Le immagini mostrano il presunto attentatore mentre cerca di superare le misure di sicurezza con in mano un fucile, diretto verso la sala da ballo del Washington Hilton. Durante la colluttazione un agente dei servizi segreti (che indossava un giubbotto antiproiettile) è stato colpito da uno sparo ma non è ancora chiaro se si sia trattato di fuoco amico o di un proiettile partito dal sospetto assalitore. Allen, invece, è rimasto ferito ma non è stato colpito durante l’attacco e ora si trova in carcere.

Il 31enne, originario di Torrance, in California, lavorava come tutor part-time per una società di preparazione ai test ed è uno sviluppatore amatoriale di videogiochi. In un messaggio, che secondo le autorità fa luce sul suo movente, Allen si è definito un “Friendly Federal Assassin”, ovvero un “amichevole assassino federale”, e avrebbe criticato una serie di azioni dell’amministrazione Trump. Se condannato solo per il capo d’accusa di tentato omicidio del presidente, rischierebbe l’ergastolo.