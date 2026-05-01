Attentato a Trump, Cole Tomas Allen e la foto scattata prima dell'attacco

Cole Tomas Allen, sospettato di aver fatto irruzione e di aver aperto il fuoco all’Hilton hotel di Washington durante la cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca, si sarebbe scattato una foto proprio prima dell’attacco. Lo affermano i pubblici ministeri statunitensi ritenendo, inoltre, che il 31enne fosse munito di una borsa con munizioni, una fondina a spalla e un coltello. In un messaggio, che secondo le autorità fa luce sul suo movente, Allen si è definito un “Friendly Federal Assassin”, ovvero un “amichevole assassino federale”, e avrebbe criticato una serie di azioni dell’amministrazione Trump.

L’uomo, originario di Torrance, in California, lavorava come tutor part-time per una società di preparazione ai test ed è uno sviluppatore amatoriale di videogiochi. Ora è in carcere e rischia l’ergastolo.