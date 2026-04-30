Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano: denunciati 4 militanti di estrema destra

Sono stati identificati e denunciati i responsabili dell’aggressione a un 33enne che stava strappando i manifesti per Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia.

L’aggressione è avvenuta in via Aselli a Milano nella notte tra domenica e lunedì. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno denunciato in stato di libertà per lesioni e percosse quattro italiani, di età compresa tra i 35 ed i 37 anni, tutti militanti di estrema destra e con precedenti di polizia specifici.

I quattro, in concorso con un altro soggetto al momento in fase di identificazione, mentre percorrevano a piedi via Aselli, prima hanno aggredito con calci, pugni e colpi di casco la vittima, sorpresa a staccare alcuni manifesti relativi alla commemorazione del 51esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Successivamente, ritornati sul posto a bordo dell’auto di proprietà di uno di loro, hanno aggredito nuovamente l’uomo e altri tre ragazzi che, estranei alla vicenda, gli stavano prestando soccorso. Fatti per i quali la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, mentre gli altri aggrediti non hanno fatto ricorso a cure mediche. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la vicenda e identificare tutti i soggetti coinvolti.