Flotilla: “Imbarcazioni intercettate da Israele, è pirateria” – La diretta

Freedom Flotilla Italia: “Violato diritto, Governo e Ue rispondano”. Tel Aviv: 175 attivisti sono su navi israeliane

Sarebbero 50 le imbarcazioni facenti parte della Global Sumud Flotilla intercettate da navi israeliane in acque internazionali, a oltre 600 miglia dalle coste di Gaza, secondo i media israeliani. Ieri in serata su Instagram la Global Sumud Flotilla aveva parlato di 22 natanti bloccati da Israele, invitando a “combattere contro la pirateria israeliana nel Mediterraneo”. Navi militari israeliane “hanno illegalmente circondato la Flotilla in acque internazionali e minacciato rapimenti e violenze”, si sottolinea, aggiungendo che “le comunicazioni sono state perse con undici imbarcazioni”. La Global Sumud Flotilla ha inoltre postato sul suo profilo Instagram il video di una delle imbarcazioni nel momento in cui viene intercettata.