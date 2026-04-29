Re Carlo III e Trump alla cena di Stato: le foto del banchetto alla Casa Bianca

Circa 130 ospiti hanno preso parte alla cena di Stato organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca in onore di Re Carlo III e della regina Camilla. Il banchetto si è tenuto martedì sera al termine della seconda giornata della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti e dopo lo storico discorso tenuto dal sovrano al Congresso Usa. Il presidente americano era accompagnato dalla moglie Melania Trump.

Tra i presenti, distribuiti su due lunghi tavoli decorati, oltre ai membri dell’amministrazione statunitense, c’erano anche leader del settore tecnologico come l’amministratore delegato uscente di Apple Tim Cook e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, insieme a giudici conservatori della Corte Suprema e diversi giornalisti e conduttori di Fox News.