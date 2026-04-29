Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 29 aprile 2026

Ultima ora

Re Carlo III e Trump alla cena di Stato: le foto del banchetto alla Casa Bianca

Re Carlo III e Trump alla cena di Stato: le foto del banchetto alla Casa Bianca
Il presidente Donald Trump interviene durante una cena di Stato con il re Carlo III d’Inghilterra, la regina Camilla e la first lady Melania Trump nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover
, , ,

Circa 130 ospiti hanno preso parte alla serata in onore del monarca britannico

Il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump accolgono il re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito al Portico Sud della Casa Bianca al loro arrivo per una cena di Stato martedì 28 aprile 2026 a Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
La regina Camilla, il re Carlo III e il presidente Donald Trump alla cena di Stato in onore del re e della regina, alla Casa Bianca a Washington DC. 28 aprile 2026. (Press Association via AP Images)
Il presidente Donald Trump interviene durante una cena di Stato con il re Carlo III d'Inghilterra, la regina Camilla e la first lady Melania Trump nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump si appresta a prendere la parola durante una cena di Stato con il re Carlo III d'Inghilterra, la regina Camilla e la first lady Melania Trump nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump tiene un discorso durante la cena di Stato in onore del re Carlo III e della regina Camilla, alla Casa Bianca a Washington DC, nel secondo giorno della visita di Stato negli Stati Uniti. 28 aprile 2026. (Press Association via AP Images)
Re Carlo III interviene durante la cena di Stato con il presidente Donald Trump, la first lady Melania Trump e la regina Camilla nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
La regina Camilla del Regno Unito beve un sorso da un bicchiere mentre il presidente Donald Trump tiene un discorso durante una cena di Stato con il re Carlo III del Regno Unito e la first lady Melania Trump nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
La first lady Melania Trump ascolta il discorso del presidente Donald Trump durante una cena di Stato con il re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Ivanka Trump ascolta il re Carlo III d'Inghilterra mentre parla durante una cena di Stato con il presidente Donald Trump, la first lady Melania Trump e la regina Camilla nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Il re Carlo III d'Inghilterra e il presidente Donald Trump conversano dopo i brindisi durante una cena di Stato con la first lady Melania Trump e la regina Camilla nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Il re Carlo III d'Inghilterra e il presidente Donald Trump conversano dopo i brindisi durante una cena di Stato con la first lady Melania Trump e la regina Camilla nella Sala Est della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Il menu della cena di Stato in onore del re Carlo III e della regina Camilla, tenutasi alla Casa Bianca a Washington DC, durante il secondo giorno della visita di Stato negli Stati Uniti. Data della foto: martedì 28 aprile 2026. (Press Association via AP Images)

Circa 130 ospiti hanno preso parte alla cena di Stato organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca in onore di Re Carlo III e della regina Camilla. Il banchetto si è tenuto martedì sera al termine della seconda giornata della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti e dopo lo storico discorso tenuto dal sovrano al Congresso Usa. Il presidente americano era accompagnato dalla moglie Melania Trump.

Tra i presenti, distribuiti su due lunghi tavoli decorati, oltre ai membri dell’amministrazione statunitense, c’erano anche leader del settore tecnologico come l’amministratore delegato uscente di Apple Tim Cook e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, insieme a giudici conservatori della Corte Suprema e diversi giornalisti e conduttori di Fox News.

© Riproduzione Riservata