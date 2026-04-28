Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz – La diretta

Il presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’Iran di un accordo che prevederebbe l’apertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal. Trump, secondo quanto riportato, avrebbe tenuto colloqui con i suoi collaboratori lunedì mattina riguardo all’offerta. Trump avrebbe espresso dubbi sulla buona fede dell’Iran, in particolare, in merito alla sua richiesta chiave: porre fine all’arricchimento nucleare e promettere di non produrre mai un’arma nucleare.
In vari incontri a porte chiuse il vicepresidente americano JD Vance avrebbe ripetutamente messo in discussione la descrizione della guerra in Iran fornita dal Dipartimento della Difesa mettendo l’accento sul fatto che il Pentagono avrebbe minimizzato quello che sembra essere il drastico esaurimento delle scorte missilistiche statunitensi. Lo riporta The Atlantic. Due alti funzionari dell’amministrazione Usa – viene spiegato – hanno riferito che Vance ha messo in dubbio l’accuratezza delle informazioni fornite dal Pentagono sulla guerra e ha espresso le sue preoccupazioni circa la disponibilità di alcuni sistemi missilistici durante colloqui con il presidente Trump.
“Nell’attuale scenario globale, nessuno dei nostri Paesi può permettersi di agire da solo. Quanto sta accadendo in Medio Oriente lo dimostra in modo inequivocabile. A due mesi dall’inizio della guerra con l’Iran, gli sforzi diplomatici non hanno ancora prodotto una svolta. L’aumento dei prezzi dell’energia danneggia sia l’Europa sia l’Asia. La libertà di navigazione deve rimanere tale, altrimenti si creerà un pericoloso precedente in altre parti del mondo”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas in conferenza stampa alla ministeriale Asean-Ue in Brunei.
L’ufficio del presidente libanese Joseph Aoun starebbe conducendo “intensi sforzi e contatti” con Washington per evitare un possibile incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita negli Stati Uniti. Lo riporta Haaretz. Secondo il giornale, i due leader erano stati invitati a un vertice a Washington dal presidente statunitense Donald Trump all’inizio di aprile, nel quadro dell’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele. Aoun, in seguito, avrebbe rifiutato di partecipare a una telefonata congiunta con Trump e Netanyahu. Fonti citate dal quotidiano affermano che Beirut auspica una comprensione da parte dell’amministrazione americana, sostenendo che un incontro con Netanyahu potrebbe generare tensioni interne nel Paese. L’ipotesi preferita sarebbe invece un incontro bilaterale tra Aoun e Trump alla Casa Bianca. Alcune fonti avvertono tuttavia che il mancato incontro con il premier israeliano potrebbe essere interpretato come una provocazione, con il rischio di compromettere il cessate il fuoco e innescare una nuova escalation
L’Iran utilizza alleati regionali come Hezbollah in Libano per espandere la propria influenza e punta a “dominare la regione”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un’intervista a Fox News, sottolineando che la questione nucleare resta “il punto centrale” della crisi con Teheran. “Se l’Iran fosse solo un Paese radicale governato da persone radicali, sarebbe comunque un problema, ma sono rivoluzionari. In sostanza, cercano di espandere ed esportare la loro rivoluzione: ecco perché sono con Hezbollah in Libano, ecco perché hanno sostenuto Hamas, ecco perché hanno sostenuto le milizie in Iraq”, ha detto Rubio. “Non cercano solo di dominare l’Iran, cercano di dominare la regione. E immaginate cosa succederebbe con un’arma nucleare”, ha aggiunto, avvertendo che Teheran potrebbe usare tale capacità per rendersi “intoccabile” e rafforzare i propri alleati armati nell’area. “Guardate cosa hanno fatto con gli stretti: un ottimo esempio. Gli stretti sono praticamente l’equivalente di un’arma nucleare economica che stanno cercando di usare contro il mondo, e se ne vantano”, ha concluso.
L’esercito israeliano ha affermato di aver distrutto oltre 1.000 “infrastrutture” utilizzate da Hezbollah nel Libano meridionale, tra cui “edifici minati e strutture in cui erano custodite armi”. L’Idf fferma inoltre di aver confiscato “centinaia di armi, tra cui: mitragliatrici, armi tipo Kalashnikov, granate, mine, pistole, missili anticarro, munizioni, razzi RPG e bombe da mortaio”.
C’è anche la petroliera iraniana M/T Stream fra le navi bloccate dalla marina statunitense mentre tentava di fare il suo ingresso nello Stretto di Hormuz. Lo rende noto il Centcom sul suo profilo X. A bloccare la nave che tentava di raggiungere un porto iraniano lo scorso 26 aprile è stato il cacciatorpediniere lanciamissili USS Rafael Peralta.
Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato il viceministro della Difesa iraniano Reza Talaei-Nik in Kirghizistan. Lo riporta la Tass. “Sosteniamo una risoluzione del conflitto esclusivamente attraverso mezzi diplomatici. Ribadiamo la sovranità e l’integrità territoriale dell’Iran. Auguro al fraterno popolo iraniano e alle sue forze armate forza e coraggio per superare tutte le minacce che incombono sul Paese. Siamo pronti a fare tutto il possibile per risolvere questa situazione”, ha dichiarato Belousov esprimendo fiducia nel fatto che Mosca e Teheran continueranno a sostenersi a vicenda.
L’Iran ha reso noto un nuovo bilancio dettagliato delle vittime del mortale attacco contro una scuola elementare a Minab, avvenuto il 28 febbraio, nel primo giorno della guerra dell’attacco congiunto israelo-americano sul paese. Secondo quanto riferito dall’emittente statale Irib e da media locali, nell’attacco sono morti 73 ragazzi e 47 ragazze. Il bilancio include anche 26 insegnanti, sette genitori, un autista di scuolabus e un tecnico di farmacia della clinica adiacente all’istituto, portando il totale delle vittime a 155, una cifra inferiore rispetto alle oltre 175 riportate in precedenza.
“Siamo lieti di interagire con la Russia al massimo livello mentre la regione è in una fase di grande trasformazione. I recenti eventi hanno dimostrato la profondità e la solidità del nostro partenariato strategico. Mentre le nostre relazioni continuano a crescere, siamo grati per la solidarietà e accogliamo con favore il sostegno della Russia alla diplomazia”. Lo ha scritto sul suo profilo X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dopo che ieri a Mosca ha incontrato Vladimir Putin.
Un superyacht legato a uno dei principali alleati del presidente russo Vladimir Putin ha attraversato lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco in corso. Lo riporta la Bbc. Si tratta del ‘Nord’ yacht di lusso lungo 142 metri e collegato al miliardario russo Alexey Mordashov, soggetto a sanzioni. L’imbarcazione – viene spiegato – ha viaggiato da Dubai a Muscat, in Oman, durante il fine settimana ed è una delle poche barche private ad aver attraversato lo Stretto negli ultimi mesi. Mordashov, che ha stretti legami con Putin, non risulta essere il proprietario ufficiale dell’imbarcazione di lusso, tuttavia nel 2022 l’imbarcazione è stata registrata a nome di una società di proprietà di sua moglie. Secondo i dati della piattaforma Marine Traffic il ‘Nord’, il cui valore è stimato in oltre 500 milioni di dollari, ha lasciato Dubai venerdì sera ed è arrivato ad Al Mouj, un porto turistico nella capitale dell’Oman, domenica mattina.
“Non ho alcun dubbio che, se questo regime clericale radicale rimarrà al potere in Iran, a un certo punto deciderà di dotarsi di un’arma nucleare. Quel problema fondamentale deve ancora essere affrontato. Rimane il punto centrale della questione”. Lo ha affermato il Segretario di Stato americano Marco Rubio parlando in un’intervista a Fox News in merito all’ultima proposta di Teheran per mettere fine al conflitto. “Dobbiamo garantire che qualsiasi accordo venga raggiunto, qualsiasi patto venga stipulato, impedisca loro in modo definitivo di correre verso un’arma nucleare in qualsiasi momento”, ha aggiunto.
Difficilmente il presidente americano Donald Trump accetterà l’ultima proposta di Teheran per porre fine al conflitto. Lo scrive la Cnn citando due persone a conoscenza dei fatti. Le fonti hanno affermato che Trump ha espresso il suo punto di vista durante un incontro avvenuto lunedì con alti funzionari della sicurezza nazionale, in cui si è discusso dell’Iran. Una delle fonti ha aggiunto che Trump difficilmente avrebbe accettato il piano, trasmesso agli Stati Uniti nei giorni scorsi. I funzionari americani – viene spiegato – restano preoccupati per quelle che considerano divisioni all’interno del regime iraniano e di non essere certi di chi detenga il potere decisionale ultimo su un potenziale accordo
“Felice di dialogare con la Russia ai massimi livelli, poiché la regione è in grande mutamento. Gli eventi recenti hanno dimostrato la profondità e la forza della nostra partnership strategica. Man mano che la nostra relazione continua a crescere, siamo grati per la solidarietà e accogliamo con favore il sostegno della Russia alla diplomazia”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi pubblicando una foto col presidente russo Vladimir Putin e una con il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov.
Il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Rafael Peralta ha intercettato domenica la petroliera M/T Stream dopo che l’imbarcazione avrebbe tentato di dirigersi verso un porto iraniano. Lo fa sapere il Centcom, Comando centrale degli Stati Uniti, con un post su X.