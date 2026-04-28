Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz – La diretta

Il presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’Iran di un accordo che prevederebbe l’apertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal. Trump, secondo quanto riportato, avrebbe tenuto colloqui con i suoi collaboratori lunedì mattina riguardo all’offerta. Trump avrebbe espresso dubbi sulla buona fede dell’Iran, in particolare, in merito alla sua richiesta chiave: porre fine all’arricchimento nucleare e promettere di non produrre mai un’arma nucleare.

SECRETARY RUBIO: I think the Iranians are serious about getting themselves out of the mess that they’re in.



All the problems they had before the start of this conflict are still there or worse but now they have half the missiles, none of the factories, and no navy. pic.twitter.com/dPT1D4V86a — Department of State (@StateDept) April 27, 2026