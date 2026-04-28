Indonesia: scontro tra treni a Giacarta, 14 morti

Sono 14 le persone morte a causa di un incidente ferroviario che si è verificato nella notte nei pressi di Giacarta, in Indonesia. La conferma è arrivata da Bobby Rasyidin, CEO della compagnia ferroviaria statale PT Kereta Api Indonesia. I corpi sono stati trasportati in ospedale per l’identificazione. L’incidente è avvenuto lunedì, quando un treno a lunga percorrenza si è scontrato con la carrozza di coda di un treno pendolare fermo alla stazione di Bekasi Timur, alla periferia di Giacarta. Oltre 80 i feriti.