Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatore

Il capo dello staff del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di dimettermi dal governo. La decisione di nominare Peter Mandelson è stata sbagliata. Ha danneggiato il nostro partito, il nostro Paese e la fiducia nella politica stessa”, ha dichiarato McSweeney in una nota. “Quando me l’hanno chiesto, ho consigliato al Primo Ministro di procedere a quella nomina e mi assumo la piena responsabilità di quel consiglio. Nella vita pubblica, la responsabilità deve essere assunta quando è più importante, non solo quando è più conveniente. In queste circostanze, l’unica scelta onorevole è farsi da parte – si legge nella nota di McSweeney – non è stata una decisione facile. Molto è stato scritto e detto su di me nel corso degli anni, ma le mie motivazioni sono sempre state semplici: ho lavorato ogni giorno per eleggere e sostenere un governo che mette al primo posto la vita delle persone comuni e ci conduce verso un futuro migliore per il nostro grande Paese. Solo un governo laburista può farlo. Me ne vado con l’orgoglio per tutto ciò che abbiamo realizzato, unito al rammarico per le circostanze della mia partenza. Ma ho sempre creduto che ci siano momenti in cui bisogna assumersi le proprie responsabilità e farsi da parte per una causa più grande”.

“Innanzitutto, e soprattutto, dobbiamo ricordare le donne e le ragazze le cui vite sono state rovinate da Jeffrey Epstein e le cui voci sono rimaste inascoltate per troppo tempo”, sottolinea McSweeney, come riporta la Bbc, “in secondo luogo, pur non avendo supervisionato il processo di due diligence e verifica, ritengo che tale processo debba ora essere radicalmente rivisto. Questo non può essere un semplice gesto, ma una garanzia per il futuro”. La nota si conclude: “Continuo a sostenere pienamente il Primo Ministro. Lavora ogni giorno per ricostruire la fiducia, ripristinare gli standard e servire il Paese. Continuerò a sostenere questa missione in ogni modo possibile. È stato un onore per me servire”.