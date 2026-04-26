Usa, Trump: “Assalitore aveva molte armi”. Il sospettato è un insegnante part time

Il sospetto assalitore alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca aveva “molte armi”. Lo ha riferito Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha confermato che l’uomo è stato arrestato ed è originario della California. Prima di essere fermato ha ferito un agente.

L’uomo sospettato di aver aperto il fuoco durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca sabato sera lavorava come insegnante e sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Lo riporta la Cnn. Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, è stato identificato dalle forze dell’ordine come l’uomo armato neutralizzato nei pressi del luogo in cui si era tenuta la cena a cui avevano partecipato il presidente Trump e altri funzionari. Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrive come insegnante part-time. Secondo il suo profilo LinkedIn, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica lo scorso anno. Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell’ottobre del 2024