Chi è Cole Thomas Allen, l’uomo sospettato per l’attentato a Trump a Washington

Cole Thomas Allen, 31 anni, originario della California. È questa, secondo i media statunitensi, l’identità del presunto attentatore alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, a cui partecipava il presidente Donald Trump. L’uomo, neutralizzato dagli agenti, è attualmente sotto custodia e dovrebbe comparire davanti al tribunale lunedì. Dovrà rispondere di due capi d’accusa: uso di arma da fuoco nel corso di un crimine violento e aggressione a un agente federale mediante l’uso di un’arma pericolosa, come riferito dalla procuratrice generale di Washington, Jeanine Pirro. L’uomo era armato di un fucile a pompa, una pistola e coltelli. Secondo i media, Allen lavora come insegnante e sviluppatore di videogiochi nel sud della California. Risiede a Torrance, un sobborgo di Los Angeles.

Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrive come insegnante part-time per un’azienda specializzata in ripetizioni e preparazione ai test universitari. Secondo il profilo, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica lo scorso anno. L’istituto ha confermato che un laureato con lo stesso nome ha effettivamente conseguito la laurea nel 2017. I registri della Commissione elettorale federale riportano che Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell’ottobre 2024.

Gli investigatori ritengono che il sospettato, che Trump ha definito una “persona malata” e un “lupo solitario”, alloggiasse all’Hilton e che questo sia il motivo per cui sarebbe riuscito a entrare nell’albergo al momento dei fatti. L’hotel è stato chiuso al pubblico a partire dalle 14 di sabato in vista della cena, iniziata alle 20. Agenti dell’Fbi si sono radunati fuori da un’abitazione a Torrance collegata al presunto attentatore. Fonti hanno riferito a Cbs News che, dopo l’arresto, Allen avrebbe dichiarato esplicitamente di non voler colpire Trump, ma solo “funzionari dell’amministrazione”. Non è al momento chiaro quale sia la motivazione che lo ha spinto all’azione. L’uomo, ha fatto sapere un funzionario federale, non ha precedenti penali e non era noto alle forze dell’ordine di Washington.