Corea del Nord, Kim Jong-Un accoglie presidente Duma russa Volodin

Il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin e il ministro della Difesa Andrei Belousov sono giunti domenica in Corea del Nord per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di un memoriale militare a Pyongyang. Il sito, denominato “Complesso commemorativo e Museo delle imprese belliche degli eroi dell’operazione militare all’estero”, è dedicato ai soldati nordcoreani che hanno combattuto a fianco delle forze russe nel conflitto con l’Ucraina. Prima della cerimonia, Volodin ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-Un.