Vertice Cipro, i leader di Medio Oriente e Unione europea a confronto

Il vertice Ue di Cipro è ripreso venerdì nella capitale Nicosia, incentrato sulle implicazioni regionali dell’attuale crisi e sulle iniziative dell’Unione europea per il Vicinato meridionale, a partire dal nuovo Patto Ue per il Mediterraneo. A fare gli onori di casa il presidente cipriota Nikos Christodoulides, che ha ricevuto il presidente ad interim siriano Ahmed al-Sharaa. Presente anche il capo dello stato egiziano Abdel Fattah el-Sissi, che nelle immagini chiacchiera con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e con il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, che si intrattiene anche con il leader siriano del dopo Assad.