Iran, esercito Usa annuncia sequestro petroliera legata a Teheran nell’Oceano Indiano

Gli Usa hanno annunciato il sequestro di un’altra petroliera legata al contrabbando di greggio dell’Iran. Si tratta della Majestic X, intercettata nell’Oceano Indiano durante un’operazione delle forze armate americane. Secondo il Dipartimento della Difesa, la nave sarebbe coinvolta in attività illecite a sostegno dell’Iran. Le autorità statunitensi hanno ribadito l’impegno a contrastare le reti illegali e a far rispettare le norme marittime a livello globale.

Il sequestro arriva in un contesto di crescente tensione nella regione, dopo l’attacco iraniano a tre cargo nello Stretto di Hormuz, con due navi sequestrate. Diffuso anche un video dell’operazione, che mostra militari statunitensi salire a bordo della petroliera. Secondo i dati di tracciamento, la nave si trovava tra Sri Lanka e Indonesia ed era diretta a Zhoushan, in Cina. La Majestic X, battente bandiera della Guyana, era già stata sanzionata nel 2024 per traffico di petrolio iraniano. Nei giorni scorsi, il presidente Donald Trump ha prorogato il cessate il fuoco, mantenendo però il blocco dei porti iraniani.